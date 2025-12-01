En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Encuesta Invamer
Elecciones 2026
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Trece detenidos por incendio en Hong Kong que dejó 151 muertos

Trece detenidos por incendio en Hong Kong que dejó 151 muertos

El parte de fallecidos aumentó así en cinco personas con respecto al recuento previo, anunciado este domingo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad