Disminuyen plantas farmacéuticas y crecen deudas que superan los $4 billones

Clara Rodríguez, directora de la Asociación de la Industria Farmacéutica, indicó que el país ha registrado una disminución leve en el número de plantas farmacéuticas en los últimos años, particularmente en la comparación entre 2021 y 2024-2025. Explicó que esta situación responde a las exigencias cada vez más estrictas en estándares de calidad tanto a nivel nacional como internacional, lo que implica inversiones significativas que no todas las compañías logran asumir, afectando la sostenibilidad de estas instalaciones.

Rodríguez señaló que, mientras disminuyen las plantas de producción, ha aumentado el número de establecimientos autorizados para comercializar medicamentos en Colombia, lo que refleja una mayor dependencia de productos importados. En ese contexto, hizo un llamado a fortalecer la industria nacional, al considerar que se trata de un sector estratégico que requiere más capacidad instalada no solo para la producción actual, sino también para el desarrollo de nuevas tecnologías que garanticen la autonomía sanitaria del país.

Advirtió que esta tendencia podría generar afectaciones en el mediano y largo plazo, especialmente en términos de abastecimiento y soberanía farmacéutica, al incrementar el riesgo de depender de medicamentos fabricados fuera de Colombia. Por ello, insistió en la necesidad de impulsar políticas que promuevan la inversión y el crecimiento de las plantas locales.

En paralelo, la directora de la asociación aseguró que la industria enfrenta una compleja situación financiera derivada de la cadena de deudas en el sistema de salud. Indicó que los laboratorios, como parte final de la cadena de producción, se ven afectados por la falta de pagos oportunos por parte de EPS, operadores logísticos, clínicas y hospitales, lo que limita su capacidad de operación.



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Según explicó, la cartera que se le adeuda a la industria farmacéutica nacional asciende aproximadamente a los 4 billones de pesos, con tiempos de pago que rondan los 280 días. Esta situación, agregó, no solo corresponde a retrasos, sino también a casos de no pago, lo que ha llevado en algunos escenarios a la suspensión del abastecimiento de medicamentos.

Finalmente, Rodríguez enfatizó en la necesidad de regularizar el flujo de recursos dentro de la cadena del medicamento, al considerar que más allá de las fallas en la intermediación, la industria requiere pagos oportunos para sostener la producción nacional. Señaló que, aunque los medicamentos cuentan con precios regulados y asequibles, sin liquidez suficiente se pone en riesgo la continuidad en la entrega a los pacientes.