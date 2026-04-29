Quedados y con millones sin ejecutar: así está la salud territorial que prometió Petro

Blu Radio hizo una radiografía de los equipos básicos en salud, nunca antes conocidos, en la que encontró cifras que no cuadran y reveló cuánto le cuesta al país cada uno de estos equipos.

Hay que empezar diciendo que los Equipos Básicos en Salud son una de las principales apuestas del Gobierno nacional desde 2022 y presentan diferencias entre el discurso oficial y los datos reportados por el propio Ministerio de Salud. De acuerdo con información revelada por Blu Radio, la cobertura, el número de equipos en operación y la ejecución de recursos no coinciden con lo anunciado públicamente.

Recordemos que en una alocución del 23 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro calificó esta estrategia como “la gran revolución de la salud” y afirmó que había llegado a más de 8 millones de hogares. Sin embargo, documentos oficiales que conoció Blu Radio indican que, con corte a diciembre de 2025, la atención real supera apenas los 5 millones de hogares. En la misma línea, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, había señalado semanas antes que la cobertura alcanzaba los 7 millones de hogares, lo que evidencia inconsistencias en las cifras.

Las diferencias también se reflejan en el número de equipos. Mientras el Gobierno reporta más de 14.000 equipos desplegados en todo el país, de los cuales 10.983 han sido financiados con recursos nacionales, los datos muestran que solo 2.118 estaban en funcionamiento hasta enero de este año. Además, la operación no ha crecido significativamente frente a 2023, pese al aumento sostenido de la inversión.



Sistema de Salud. Foto: referencia, AFP

En cuanto a la cobertura territorial, aunque se ha señalado presencia en los 32 departamentos y en más de 1.100 municipios, al menos 10 departamentos no registran equipos en funcionamiento, entre ellos: Amazonas, Arauca, San Andrés, Caquetá, Guainía, Guaviare, Norte de Santander, Putumayo, Vaupés y Vichada.

Por otro lado, Blu Radio también conoció las cifras oficiales: cada equipo tiene un costo mensual cercano a $39,5 millones en zonas urbanas y hasta $65,2 millones en zonas rurales. Esto representa costos anuales de aproximadamente $474 millones y $782,4 millones, respectivamente. Desde su implementación, el programa pasó de una inversión cercana a los 50 mil millones de pesos en 2022 a más de 4 billones proyectados para 2026.

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En el caso de la zona urbana, los equipos están conformados por personal de enfermería, médicos, psicólogos y gestores comunitarios, con un costo en talento humano cercano a los $34,8 millones mensuales por equipo. Sin embargo, pese al incremento de recursos, no hay información pública detallada sobre resultados en salud, eficiencia por territorio ni mediciones claras del impacto de la estrategia.

A esto se suman cuestionamientos desde el terreno. Néstor Álvarez, de Pacientes de Alto Costo, quien en entrevista con este medio afirmó que participó en ejercicios de veeduría en Pasto, advierte que no todos los equipos cumplen con la conformación exigida por norma debido a falta de talento humano disponible. Además, señala que no existe un código específico para reportar sus actividades, lo que impide conocer con precisión qué acciones realizan. También alerta sobre la discontinuidad presupuestal, que provoca que algunos equipos operen solo por periodos cortos y luego se desmantelen, afectando su eficiencia.

Según estas observaciones, Néstor afirma que cerca del 30 % de las visitas realizadas no serían efectivas, ya sea por direcciones erradas o porque corresponden a espacios no residenciales. A esto se suma la falta de articulación con el sistema de salud: los casos detectados no siempre logran ser atendidos oportunamente por las EPS o IPS, lo que limita el impacto de la estrategia.

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Así, la principal pregunta sobre el programa persiste: si se ha cumplido la cobertura anunciada. Con base en los datos disponibles, la respuesta es no. La ejecución del modelo, su alcance real y la falta de información consolidada mantienen abiertas las dudas sobre la efectividad de una de las estrategias centrales del sistema de salud en el país.