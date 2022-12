Distrito asegura que sí atendió a venezolana indocumentada en Hospital de Suba

El Distrito respondió a la denuncia de la Personería de Bogotá sobre una ciudadana venezolana que supuestamente no había sido atendida en el Hospital Simón Bolívar por ser indocumentada.

En conversación con BLU Radio, la Secretaría de Salud aseguró que Ana Alexandra El Cairo, la ciudadana venezolana por la persona que hizo la denuncia, estuvo 11 días de atención médica en el noroccidente de la ciudad, desde el momento en que llegó con dificultad respiratoria y dolor en la pierna.

Publicidad

Vea también: Venezolana murió sin recibir atención médica, al parecer, por ser indocumentada

Ana Alexandra El Cairo permaneció en la unidad de cuidados intensivos por las afecciones que se presentaron desde el momento en que consultó a los médicos del Hospital de Suba, donde murió el 19 de enero por una insuficiencia renal.

Así mismo, el Distrito aclaró que no es cierto que los ciudadanos venezolanos que se encuentran sin documentación en la ciudad no son atendidos en las unidades de salud de Bogotá, así como en el sentido de que no se les exige ningún documento, ni la atención también Hace con ONG venezolanas.