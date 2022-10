El duro testimonio de periodista colombiana en Alemania que lucha contra el COVID-19

En #YoMeCuidoYoTeCuido de BLU Radio hablamos con Stephanie Moreno, una periodista colombiana que reside en Alemania y que contó cómo va su lucha por vencer el coronavirus desde una clínica de ese país.

Sobre su contagio, Stephanie dijo que tuvo un viaje en Múnich y estuvo en contacto con varias personas que dieron positivo para coronavirus. Luego, al llegar a la casa donde reside, empezó

a sentir síntomas como si fuese una gripa normal, pero no le dio mucha atención.

"No le prestamos mucha atención y acá la gente siguió con su vida normal, pero en un momento si me puse muy enferma con síntomas como dolor de cabeza fuerte y fiebre mayor a 38 grados. Me empezaron a doler mucho las costillas, perdí el olfato y el gusto lo perdí completamente. Fue díficil para mi porque nunca había tenido esa sensación. Traté de oler detergentes en mi casa, alcohol, cosas muy fertes y no podía perciibir los olores y actualment no lo puedo hacer", relató la periodista en BLU Radio.

"También tuve mucha diarrea y el problema más grande fue cuando empece a cansarme mucho. Iba a hacer mi comida y me cansaba, subía 10 escalones y estaba agotada. Yo pensé al inicio que era una gripa y empece a tomar cosas naturales, pero con el tiempo mis pulmones no respondían", contó Stephanie.

Hubo un momento, tal como lo relató Stephanie, que se vio tirada en el suelo con mucho dolor.

"Me caí, no podía caminar ni respirar y fue ahí cuando mi médico llamó a urgencias y me trajeron al hospital", indicó la comunicadora.

Sobre su recuperación

Stephanie Moreno cuenta que los médicos en Alemania han estado muy pendientes de su salud y eso le ha permitido avanzar en su recuperación.

"Yo creo que la fe y confiar en la medicina me han servido. Además, estar en mi casa también me sirvió, no tuve contactos con nadie, no salía, eso creo que me sirvió mucho. Acá en la clínica y el servivio del personal médico ha sido muy bueno", relató Moreno.

Además de los incomods síntomas, Stephanie dijo que le afectó contraer coronavirus porque es una enfermedad que aisla.

"Es un virus que lo aisla a uno, no deja que nadie me visite, los médicos o enfermeros usan traje de protección y yo tengo que mantener el tapabocas así sea que este en sola la habitación. Es un poco dificil", explicó la periodista.

Un mensaje para los colombianos

"Tomen muy en seiro las medidas que tomen los gobiernos y sigan las restricciones. Se que cuesta mucho, pero es mejor prevenir y estar en casa, es mejor cuidarse los unos a los otros porque esto ataca a todo el mundo sin importar si eres rico, pobre o si tienes una afinicidad política", dijo Stephanie Moreno en BLU Radio.

Escuche el testimonio completo de la periodista colombiana aquí:

Escuche el audio de esta entrevista aquí:

