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Blu Radio  / Salud  / En 2 meses, más de 48.000 tutelas llegaron a la Corte Constitucional por fallas en sistema de salud

En 2 meses, más de 48.000 tutelas llegaron a la Corte Constitucional por fallas en sistema de salud

Este mecanismo sigue siendo utilizado por las personas para reclamar sobre las vulneraciones al derecho a la salud. La cifra revela que al menos son radicadas ante el alto tribunal 800 tutelas diarias.

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