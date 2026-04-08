En 2 meses, más de 48.000 tutelas llegaron a la Corte Constitucional por fallas en sistema de salud

Blu Radio tuvo acceso a las más recientes cifras de la Corte Constitucional sobre la recepción de tutelas por la reclamación de distintos derechos; uno de ellos es el de la salud. En el ranking de las reclamaciones más frecuentes allí en la Corte, están las quejas por las vulneraciones a las personas en distintas aristas, como por ejemplo la falta de entrega oportuna de medicamentos y la demora en la asignación de citas médicas.

Ciudades como Bogotá y departamentos como Antioquia, Valle del Cauca y Norte de Santander son de donde más provienen las tutelas por quejas en demoras en los servicios de salud.

Corte Constitucional Foto: Corte Constitucional

Se dispararon las tutelas en enero y febrero por temas de salud

Varios ítems con porcentajes dejan entrever las 48.315 tutelas que han sido radicadas allí, lo que sigue posicionando al derecho a la salud como el segundo más reclamado.

Incluso, la presidenta de la Corte Constitucional, magistrada Paola Meneses, dio un duro discurso hace unos días en un evento en Pereira que precisamente trataba temas de salud y expuso la cruda radiografía del sistema colombiano.



Hospitales y clínicas piden exclusión de pago anticipado de retenciones e impuesto de renta Foto: AFP, referencia

“Este es un llamado a todos los actores: EPS, IPS, entes de control, Gobierno Nacional, al Congreso y a la sociedad civil. La transformación que el país exige no puede ser un simple cambio de nombres, de logos o un traslado de pacientes. Debe ser un ejercicio que ponga la vida en el centro, sin intereses mezquinos. La sostenibilidad financiera jamás debe ser una excusa para negar la atención”, dijo la magistrada Meneses.

Y es que no solo la Corte tiene la lupa encima sobre el tema de la salud; la Procuraduría también, desde lo preventivo, se ha encargado de hacer visitas mensuales a las EPS para tomar decisiones en materia disciplinaria si es el caso.