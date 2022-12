¿Esimed estaba en crisis antes de la venta de Cafesalud?

Este sábado la situación en la clínica Jorge Piñeros Corpas, de Esimed, en Bogotá llegó a su límite. Los trabajadores decidieron parar porque aseguran que no pueden resistir una quincena más de retraso con sus salarios. Lo mismo ocurre en dos sedes de Santander y este martes los enfermeros y empleados de la 104 con Autopista Norte volvieron a protestar frente al centro médico.

Una de las enfermeras aseguró que los motivos tienen que ver con malas condiciones laborales y de remuneración.

“Nos deben cuatro meses al personal y a los médicos, incluso la atención a pacientes ya la estamos dando nosotros como auxiliares por no quedar mal en un servicio porque sabemos que los pacientes no tienen la culpa de todo lo que está pasando, pero ya hay muchos de nosotros que no tenemos dinero para los pasajes”, explicó.

De hecho, en Santander, un grupo de ginecobstetras envió una carta hace algunos días al gerente regional quejándose por retrasos de los pagos desde mayo y una realidad inadvertida para los pacientes por el inconformismo de los especialistas.

En la rueda de prensa del procurador Fernando Carrillo y la agente liquidadora, Ángela María Echeverry, esta última señaló que había entregado a los compradores de Cafesalud y Esimed una EPS y una IPS cero kilómetros, sin pasivos y sin deudas.

“Empezó a funcionar con cero pasivos. Es decir, les dimos una EPS nueva, una EPS con todas las oportunidades de prestar el mejor servicio, que recibía una UPC libre. Quiero hacer claridad al respecto porque creemos que esa fue la oportunidad en la mejora de los servicios de salud. Hoy no podrán decir que les dejamos pasivos y obligaciones viejas”, argumentó Echeverry.

Sin embargo, BLU Radio conoció un documento que fue enviado el 25 de abril de 2017, tres meses antes de la venta, a la Procuraduría, al Ministerio de Salud, al representante legal de Esimed y a la propia Echeverry advirtiéndole de una crisis que llevaba meses y de una difícil situación con los trabajadores.

“En la actualidad las sedes clínicas que se encuentran a cargo de la empresa Estudios e Inversiones Medicas Esimed están atravesando por una crisis que genera una urgencia en la intervención frente a la delicada situación de la entidad, ya que se está gestando una emergencia en salud, siendo esta situación muy grave, por cuanto esa es la red hospitalaria de primero, segundo y tercer nivel que soporta la prestación de servicios de salud de los afiliados de Cafesalud”, dice el documento.

Luego del traspaso de afiliados de Saludcoop a Cafesalud, la red de esta última colapsó y una de las consecuencias fue Esimed. Sin embargo, uno de los compromisos de los nuevos dueños era comprar todas las clínicas e invertir en infraestructura y mejorar las condiciones para los empleados. Algo que no ocurrió.

Los nuevos dueños, es decir Presmed, solo compraron cinco clínicas que se vendieron a terceros. Las demás las mantienen en arriendo y 9 han sido cerradas por las secretarías de salud de los departamentos debido a las precarias condiciones para prestar el servicio.

Según el documento enviado en abril de 2017, en ese momento había problemas con incumplimientos en los estándares de procesos prioritarios, auditorías para el mejoramiento de la calidad, debilidades en el sistema de información, cobro de porcentajes sujetos a glosa para los médicos especialistas, falta de entrega de medicamentos a los pacientes y en las clínicas e incumplimiento en pagos al personal médico. Las mismas irregularidades de las que se queja hoy el personal en general, a pesar de que estas quejas fueron dadas a conocer al Gobierno y los vendedores hace casi dos años.

La agente liquidadora, consultada por BLU Radio, afirmó que “no se entiende cómo Esimed dio utilidades al 31 de diciembre de 2017 por valor de $42.000 millones y ahora no tiene cómo pagar las obligaciones laborales”.

Agregó que los nuevos socios “capitalizaron en Medimás pasivos de Esimed por 101.000 millones de pesos”.

Lo cierto es que la crisis continúa agravándose con el paso de los días. Hasta ahora la Superintendencia Nacional de Salud solo mantiene una medida de vigilancia especial para tratar de garantizar la prestación del servicio para miles de pacientes en todo el país.

