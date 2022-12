Estudiantes colombianos se rajan en la lonchera por la comida chatarra y gaseosas

Sandra Girón, directora de Epidemiología del Ministerio de Salud, habló en Mañanas BLU de los resultados de la encuesta sobre salud escolar. El instrumento consultó a casi 80.000 estudiantes de entre 13 y 17 años, de colegios privados y oficiales, así como de entornos rurales y urbanos.



De acuerdo con Girón, los resultados muestran malos hábitos alimenticios por parte de los escolares.



“Casi 9 de cada 10 de nuestros estudiantes no están consumiendo frutas y verduras en las cantidades necesarias. Casi 8 de cada 10 no están consumiendo lácteos, pero sí están consumiendo, 7 de cada 10, bebidas azucaradas”, reportó la experta de MinSalud.

De acuerdo con la funcionaria, aunque Colombia no se puede comparar todavía con indicadores similares de México o Estados Unidos, la preocupación es latente.



La directora de Epidemiología del Ministerio de Salud también se refirió a otros malos hábitos de salud de los estudiantes colombianos, como por ejemplo el sedentarismo y el consumo de tabaco y alcohol.

Vea también: Encuesta de salud en jóvenes escolares revela alto consumo de tabaco y azúcares

Publicidad

De acuerdo con la medición, un 20% de los menores antes de los 15 años ya han fumado cigarrillo.



En cuanto a drogas, las cifras también son preocupantes.



“Medimos el porcentaje de jóvenes que ha consumido drogas ilícitas alguna vez en la vida. Este nos dice que el 15 % de los estudiantes ha consumido estas drogas. Y, muy importante, el 8 % asegura que es muy fácil conseguirlas”, reportó Girón.



“Es claro que el 13 % afirma haber consumido marihuana alguna vez en la vida”, agregó.



Escuche esta entrevista: