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Blu Radio  / Salud  / Estudio afirma que para descansar importa más soñar vívidamente que dormir profundo

Estudio afirma que para descansar importa más soñar vívidamente que dormir profundo

Nuevos hallazgos comienzan a cuestionar paradigmas y apuntan a un factor inesperado: la intensidad y riqueza de los sueños podrían ser clave para sentir que realmente hemos descansado.

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