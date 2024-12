¿Existe la depresión y ansiedad navideña? Esto dice experto en salud mental

Para millones de personas la Navidad es, tal vez, la temporada más feliz de todo el año. Durante diciembre, muchos se reúnen con sus amigos o familia para celebrar toda las fiestas que existen en torno a esto, desde la novenas de aguinaldo hasta la celebración de Fin de Año. Pero algunos, según expertos, suelen vivir un mes "infernal" en donde la salud mental se ve afectada.

Si bien las celebraciones suelen ser momentos de alegría, no todas las personas experimentan estas fechas de la misma manera. Para quienes atraviesan pérdidas, enfermedades o dificultades económicas, estas festividades pueden convertirse en un recordatorio doloroso de su situación, generando estrés y ansiedad. Confirmando así que sí existe lo mal llamado "depresión navideña".

Pero los problemas de salud mental no solo son de una temporada, sino se han convertido en una problemática mundial. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 280 millones de ciudadanos alrededor del mundo presentan episodios depresivos; y, de acuerdo con la Asociación Americana de Psicología, quienes tienen esta enfermedad, las presiones propias de la temporada de fin de año pueden acentuar en más de un 70 % sus síntomas.

¿Por qué existen estos casos, en especial en Navidad?

Edwin Oliveros, profesor de la Universidad de San Buenaventura, aseguró que "estas fechas pueden resaltar feelings de soledad que se agudizan en Navidad y detonan sentimientos de tristeza o desesperanza, añoranza y nostalgia", lo que deriva en este tipo de situaciones de ansiedad en donde las personas se ven "encerradas" por toda la festividad a nivel mundial.

Por otro lado, la temporada suele ser el resúmen del año y el punto en donde se planean cosas de cara al siguiente, por lo tanto el no cumplir algunas expectativas generan esos problemas y la ansiedad de no saber si se podrán cumplir los otros, empeoran toda la situación.

"Esto puede provocar sensaciones de insatisfacción o arrepentimiento y reproches, especialmente si las metas personales no se cumplieron, lo que puede generar ideas, pensamientos y actitudes consistentes con un cuadro depresivo”, dijo.

¿Cómo combatir estos casos?

“Primero, consulte a un profesional para recibir asesoría y orientación psicológica; segundo, evite participar recurrentemente en reuniones sociales, sobre todo si lo va hacer por compromiso, pues estos encuentros pueden aumentar su depresión y ansiedad; tercero, organice mejor su tiempo y recursos, con el fin de evitar sobrecargas físicas, económicas y cognitivas; y cuarto, por muy complicado que parezca aprenda a decir no a compromisos e invitaciones que pueden elevar y agudizar los sentimientos de tristeza y nostalgia”, indicó Oliveros.