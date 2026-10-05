Expertos advierten que el 75 % de las mujeres en menopausia aún teme a la terapia hormonal

La menopausia sigue rodeada de mitos, temores y falta de información en América Latina. De acuerdo con los datos presentados durante el Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Menopausia, el 75 % de las mujeres en esta etapa todavía tiene temor frente a la terapia hormonal, mientras que casi nueve de cada diez mujeres reportan poco o ningún conocimiento sobre esta alternativa.

La menopausia llega en promedio a los 48,6 años en la región y puede estar acompañada por más de 40 síntomas, entre ellos sofocos, alteraciones del sueño, cambios de ánimo, dificultades de memoria y concentración, dolores articulares y síntomas urinarios y sexuales.

Mujer en etapa de menopausia. Foto: Mapfre salud.

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Los especialistas advierten que la falta de información también se refleja en la atención médica. El 65,68 % de los profesionales de la salud de América Latina recibe consultas frecuentes relacionadas con síntomas de la menopausia, pero el 77 % de las mujeres que presentan estos síntomas no recibe una consulta efectiva.

Otro de los desafíos está relacionado con la percepción que existe sobre la terapia hormonal. Durante años, sus riesgos estuvieron marcados por la interpretación generalizada de los resultados del estudio Women’s Health Initiative, publicado en 2002. Sin embargo, los especialistas señalan que la evidencia disponible ha permitido ampliar la discusión y evaluar sus posibles beneficios y riesgos teniendo en cuenta factores como la edad, el momento en que ocurre la menopausia y los antecedentes de cada paciente.



Los efectos de esta etapa, además, pueden extenderse durante varios años. Los sofocos y sudores nocturnos pueden mantenerse entre 10 y 12 años y afectar la calidad de vida y el desempeño laboral. Un estudio realizado en 12 países de América Latina, con más de 2.000 mujeres, encontró una relación entre una mayor intensidad de los síntomas, un menor desempeño en el trabajo y una menor calidad de vida laboral.

A esto se suman cambios asociados a la disminución de estrógenos. Durante los primeros cinco a siete años después de la menopausia, las mujeres pueden perder hasta el 20 % de su densidad ósea y aumentar su riesgo cardiovascular.

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Ante este panorama, los expertos insisten en que la terapia hormonal no debe ser vista ni desde el temor generalizado ni como una solución para todas las mujeres. Su utilización debe definirse mediante una valoración médica individual, teniendo en cuenta las condiciones, necesidades y antecedentes de cada paciente.

Menopausia en las mujeres Foto: suministrada

Durante el encuentro internacional, especialistas de Colombia, Chile, México, Perú, Brasil y Centroamérica analizaron las barreras que persisten en la región, entre ellas la falta de capacitación médica, factores culturales y la limitada presencia de la salud menopáusica en las políticas públicas y en los espacios laborales.

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El llamado de los expertos es a fortalecer la educación y el acceso a información basada en evidencia para que las mujeres puedan reconocer los síntomas, consultar oportunamente y tomar decisiones informadas sobre las alternativas disponibles para atravesar esta etapa de la vida.