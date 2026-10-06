Extienden por un año intervención a Capresoca EPS: indicadores no mejoran

El Gobierno extendió por un año más la intervención a Capresoca EPS por lo que la medida ahora irá hasta el 7 de octubre de 2027. Esto obedece a que la entidad no ha logrado solucionar sus problemas financieros ni mejorar sus indicadores de atención a los afiliados.

Para 2025, por ejemplo, la EPS registró un patrimonio negativo de aproximadamente $255.000 millones, con un deterioro adicional del 23 % frente al año anterior y aunque hubo una reducción de las pérdidas, la entidad continuó con cifras negativas y sin recuperar su equilibrio patrimonial.

Publicidad

Además, según la Superintendencia de Salud, el nivel de endeudamiento terminó para el 2025 en 3,59, después de aumentar desde 2,83 en junio mientras que las cuentas por pagar a prestadores y proveedores con más de 180 días, cerró en 0,36 en diciembre de 2025, recibiendo la valoración más desfavorable durante todo el período analizado.

Es por ello que en la resolución publicada este martes, el Gobierno asegura que persisten riesgos significativos que afectan la capacidad de Capresoca para garantizar una gestión integral, efectiva y sostenible. Además, la agente interventora planteó la necesidad de fortalecer la auditoría y el control del gasto, depurar provisiones y costos, establecer la cifras reales y determinar si existe un componente estructural relacionado con la suficiencia de la UPC.



Hoy Caprecom atiende alrededor de 164.000 afiliados principalmente en el departamento de Casanare, aunque también tiene cobertura en Santander, Arauca, Cesar y Boyacá.