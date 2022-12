Federación de Ginecología también criticó regulación de precios de anticonceptivos

La Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología también comentó la regulación de precios aseverando que no todos los medicamentos con función anticonceptiva causan ese efecto en los organismos.

En una carta formal al ministro Gaviria aseveraron que los anticonceptivos también son prescritos en algunos casos por los dermatólogos para tratar el acné. Incluso argumentaron que, en el caso de las pacientes con cáncer de mama, el uso de anticonceptivos es un riesgo por el consumo de estrógenos y progesterona.

Publicidad

Según fuentes del proceso de regulación, lo que no se entiende es cómo entidades que tienen una función de salud pública para prevenir el embarazo adolescente y no deseado, no están de acuerdo con una medida que amplía la posibilidad a que personas con menos recursos puedan acceder a la planificación responsable a partir de precios bajos en el mercado.

Profamilia considera que regulación de precios “aumentaría embarazos no deseados”

La nueva circular de regulación a precios a más de 1.645 medicamentos aún está en estudio. El proceso consiste en que una vez anunciada la lista por el Ministerio de Salud, se hace pública para que las instituciones, personas, científicos, y la academia puedan hacer comentarios y suprimir algunos de los medicamentos en el listado con el fin de que el sistema sea transparente y concertado.

Uno de los comentarios recibidos por la cartera fue el de Profamilia, la institución rectora de los derechos sexuales y reproductivos que durante 53 años ha promovido la educación sexual, la planificación responsable y que ha defendido los derechos reproductivos de las personas.

Publicidad

Según está detallado en un documento que llegó al ministerio el pasado 6 de julio en medio del proceso de revisión de la resolución, Profamilia se opuso a la regulación que busca bajar drásticamente el precio a medicamentos anticonceptivos. Esto específicamente en el caso de los anticonceptivos con menor carga hormonal.

Vea aquí: Así reaccionaron el esposo e hija de Daniella Donado con la noticia de su segundo embarazo

Publicidad

El documento dice que “los medicamentos anticonceptivos con menor carga hormonal son más favorables para las mujeres. Generalmente, entre menor carga hormonal los anticonceptivos son más costosos. El borrador de esta circular propone el valor por mg, razón por la que entre menor concentración (carga hormonal) contenga cada anticonceptivo, más económico es; puede pasar que los laboratorios farmacéuticos retiren del mercado este tipo de anticonceptivos y las mujeres no tendrán derecho a decidir el método”.

Profamilia se queja de que el ministerio proponga reducir los precios de los medicamentos de alta calidad, porque asegura que, si lo hace, las farmacéuticas podrían retirar del mercado sus productos y las mujeres se quedarían sin poder escoger la mejor opción.

Más adelante el documento agrega que “generalmente los anticonceptivos de menor carga hormonal son producto de investigaciones más recientes lo que hace que el valor sea elevado debido al costo que la investigación demandó”.

Profamilia considera que bajar el precio de los anticonceptivos provocaría eventualmente un aumento de la cifra de embarazos no deseados.

Publicidad

Hay que recordar que uno de los mercados sobre los que Profamilia recibe utilidades es precisamente la venta de medicamentos anticonceptivos, práctica de pruebas de embarazo, ecografías, y acompañamiento a las jóvenes en estado de gestación.

La regulación deberá estar lista y expedida esta semana. Diferentes sectores criticaron la posición de Profamilia frente a una medida celebrada por los expertos y el sector salud en general. La institución respondió a partir de un comunicado:



Publicidad