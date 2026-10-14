FOMAG registra déficit patrimonial de $3,1 billones y deudas superiores a los $8,3 billones

El Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), encargado de administrar los recursos para la atención en salud y el pago de prestaciones sociales de los docentes, continúa registrando cifras negativas en sus estados financieros. El informe contable con corte al 30 de junio de 2026 muestra un patrimonio negativo de $3,19 billones y pérdidas durante el primer semestre por cerca de $184.000 millones.

De acuerdo con el documento, los pasivos del Fondo superaron los $8,3 billones. Esta cifra representa un aumento de aproximadamente $1,1 billones frente al balance de marzo, cuando las obligaciones sumaban $7,2 billones.

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Uno de los puntos que más llama la atención es el crecimiento de las cuentas por pagar relacionadas con la atención en salud. A junio, estas obligaciones alcanzaron los $1,59 billones, frente a los $1,44 billones registrados tres meses antes. Según el propio informe, el incremento responde a nuevas obligaciones del periodo y a compromisos de meses anteriores que fueron incorporados a la contabilidad. El Fondo también explicó que algunos pagos quedan pendientes entre un mes y otro mientras se revisan las cuentas, se autorizan los desembolsos o se liberan los recursos.

A esto se suman las obligaciones reconocidas por decisiones judiciales. El balance reporta cerca de $465.000 millones en créditos judiciales, correspondientes a fallos relacionados, entre otros asuntos, con el reconocimiento de prestaciones sociales y sanciones por mora. De ese total, más de $121.000 millones corresponden a fallos registrados durante 2026.



En cuanto a las pérdidas, el informe registra un resultado negativo de $183.915 millones durante el primer semestre. El documento atribuye esta situación, principalmente, al registro de costos relacionados con los servicios de salud prestados en junio, cuyas facturas todavía se encontraban en proceso de revisión y auditoría. Por esta razón, el Fondo contabilizó de manera anticipada los recursos que estima necesarios para cubrir esas obligaciones.

Aunque el FOMAG reportó ingresos por $3 billones durante el semestre, los gastos superaron los $3,18 billones. Una parte importante de estos recursos se destinó al reconocimiento de costos de atención médica y otras obligaciones del Fondo.

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Dentro de los pasivos del FOMAG se destacan los 1,594 billones de pesos en cuentas por pagar por servicios de salud, además de 843.726 millones de pesos en facturas de servicios y tecnologías de salud que están pendientes de validación y auditoría. A esto se suman 465.035 millones de pesos en obligaciones por fallos judiciales, de los cuales 121.751 millones corresponden a decisiones registradas durante 2026.

Estas cifras se conocen en medio de la implementación y los retos del nuevo modelo de salud del magisterio, impulsado durante el gobierno de Gustavo Petro. La evolución de estas cifras será clave para establecer cómo avanzan los pagos pendientes y cuál es el comportamiento financiero del sistema de salud de los maestros.