Golpean con un casco a médico que atendía a paciente sospechosa de COVID-19

Las agresiones contra el personal de la salud no paran. Esta vez, el protagonista de estos repudiables hechos es un médico cirujano de la Clínica Estrios de Cartagena, quien fue atacado por las familiares de una paciente sospechosa de COVID-19.

Según relató el profesional de la salud en diálogo con BLU Radio, un familiar de la paciente lo golpeó con el casco de una motocicleta, tras explicarle que la mujer debía ser aislada para proteger a los otros pacientes y a la misma familia.

“Atendimos a una señora con una fractura de cadera que se encontraba esperando una cirugía, y hace dos días empezó a presentar un cuadro de tos muy sugestivo de una infección por COVID-19, se le realiza un rx de tórax y se evidencian datos sugestivos de esta enfermedad, por lo que se decide aislar”, contó el médico, quien dijo que la decisión desató la furia de la familia.

“Nos decían que no querían aislarla, que esto era un negocio de los médicos para lucrarnos de esto y en ese momento nos amenazan de muerte, y de pronto uno de los familiares con un casco me golpea en la cabeza”, contó.

Esta situación generó que todos los profesionales de la salud de la clínica se resguardaran en una habitación, en donde permanecieron por más de media hora, hasta que llegó un grupo de uniformados de la Policía a atender la situación.

“La Policía llegó y el señor se tranquilizó, perp no pasó nada porque el señor se fue como si nada”, aseguró.

El cirujano, de 35 años de edad, confesó además que teme volver a la clínica ante estas agresiones.

“Ya me agredieron una vez y se fueron sin ningún tipo de repercusiones, yo no me atrevo a regresar porque no sé si me van a pegar un tiro o algo así”, dijo visiblemente conmocionado.

Este médico hizo, además, un enérgico llamando a las autoridades a brindar acompañamiento a todos los profesionales de la salud agredidos y amenazados.

“Yo hago un llamado a las autoridades de Cartagena para que no nos dejen solos a los médicos en esta situación. Ahora mismo no solo tenemos miedo de contagiarnos y contagiar a nuestros seres queridos, sino que ahora tenemos miedo de que nos lesionen o que nos maten”, expresó el profesional de la salud.

BLU Radio conoció que el personal médico de la Clínica Estrios estudia presentar una renuncia masiva ante las agresiones recibidas por este profesional de la salud.

El Departamento Distrital de Salud pidió, por su parte, apoyo y acompañamiento de la Policía, en conjunto con la Secretaría del Interior, con el fin de conformar un equipo desde las áreas de vigilancia, investigación, prevención, entre otras, que logren facilitar el trabajo de los médicos y enfermeras en las clínicas y hospitales de la ciudad.

Según la Mesa por la Salud de Cartagena y Bolívar, los profesionales de la salud cartageneros son acechados constantemente con comentarios discriminatorios a través de redes sociales y de forma verbal, sin embargo, la de este profesional de la salud es la primera que trasciende a agresiones físicas por lo que se requieren acciones urgentes.

Intimidado por resultar contagiado de COVID-19

A este caso, se suma el de otro médico cartagenero que fue intimidado vía telefónica y a través de redes sociales en el municipio de San Estanislao, Bolívar, luego de confirmar que era positivo a COVID-19. El profesional de salud denunció que lo señalaban de haber llevado el virus hasta ese municipio, por ser de la ciudad de Cartagena.

“Hay esa creencia que yo lleve el COVID-19 desde Cartagena hasta allá, y eso me tiene preocupado porque la verdad yo me contagié en el municipio, no tengo nexo epidemiológico para decir que me contagie en Cartagena”, explicó.

El joven médico que cumplía su rural en ese municipio denunció que recibió llamadas anónimas en la que pedían abandonar el municipio.

“No queremos que vuelvas al pueblo, si vuelves te atienes a las consecuencias. No queremos ser atendido por un enfermo, quédate en casita, no vayas a contagiar a nadie más. Ese tipo de cosas que generan susto y angustia”, narró.

El médico se recupera en su casa en la ciudad de Cartagena.

