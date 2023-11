“Grave que minsalud admita prebendas por reforma a la salud, eso es cohecho”: Catherine Juvinao

En diálogo con Mañanas Blu, la representante Catherine Juvinao expresó su preocupación y fuertes críticas ante las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo , en las que dijo que el Partido Verde tiene puestos en el Gobierno, pero se opone a la reforma a la salud. Juvinao calificó la situación como un acto de cohecho.

La representante criticó duramente las declaraciones del ministro, considerándolas "temerarias, atrevidas y abusivas". Además, expresó su inquietud sobre la insinuación de que se están ofreciendo puestos específicos para influir en el voto de los congresistas a favor de la reforma a la salud. Juvinao hizo hincapié en que esto constituye un delito según el Código Penal colombiano.

"Estamos ante un caso grave de cohecho, donde se están ofreciendo dádivas o prebendas para incidir en el voto de los congresistas en relación con la reforma a la salud. En el pasado, casos similares han llevado a la cárcel a algunos congresistas. Es inaceptable que se utilice este tipo de chantajes para obtener apoyo político", declaró la representante.

En cuanto a la posición del Partido Verde , Juvinao afirmó que, si bien el partido ha sido parte de la coalición de Gobierno desde el inicio del mandato del presidente Petro, eso no significa que deban renunciar a su derecho de expresar opiniones y cuestionamientos, especialmente en temas como la reforma a la salud.

"Si el Partido Verde es de Gobierno, pues sí, tiene que apoyar proyectos del Gobierno. Ahora, si hay un proyecto en particular en el que algunos congresistas no están de acuerdo, como es el caso de la reforma a la salud, no significa que no puedan expresar sus cuestionamientos", destacó Juvinao.

La representante hizo un llamado a la independencia del partido y sugirió que se renuncie a cualquier representación burocrática que tengan en el Gobierno, considerando inaceptable el chantaje al que, según ella, están siendo sometidos.

"Creo que el Partido Verde ya no resiste más ser Gobierno. Este chantaje es inaceptable y es la oportunidad para solicitar formalmente a mi partido declararnos en independencia", expresó Juvinao.

En relación con la división interna del Partido Verde, Juvinao reconoció que existe una facción que apoya la reforma a la salud y otra que se opone. Sin embargo, dejó claro que aquellos que ya están en la independencia continuarán haciéndolo, sin dejarse chantajear ni acorralar.

"Básicamente, le va a tocar al ministro Jaramillo aguantarnos. Nosotros no nos dejaremos chantajear ni acorralar, porque no tenemos nada en el Gobierno, ni lo queremos tener. Si el Partido Verde no se va a la independencia, nos va a tener que seguir escuchando en el Congreso", concluyó la representante Catherine Juvinao en la entrevista.