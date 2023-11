Fact Check a las declaraciones de MinSalud contra la EPS Sanitas

El Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo , dio una rueda de prensa el pasado lunes 20 de noviembre, en la que se fue 'lanza en ristre' contra Sanitas por cuenta de sus últimas decisiones. Expertos han dicho que hay muchos argumentos del ministro que son engañosos, incorrectos y otros mal intencionados.

Por ejemplo, cuando el ministro aseguró que la reforma va a duplicar los recursos del sistema pasando de 10 billones que se tenían en 2021 a 22 billones con la aprobación del proyecto de ley. Para los expertos consultados por Blu Radio, quienes prefirieron mantenerse en el anonimato, el ministro es muy sutil en sus argumentos, ya que al decir que está entregando los recursos de la salud, no significa que sean los suficientes.

"La pregunta que uno se tiene que hacer es: ¿Cuánto de más deberían crecer los recursos? cuando el ministro sutilmente, dice yo he pagado lo que tengo, pues sí, yo he pagado todo lo que ha girado, pero lo que tiene presupuestado no es suficiente. La discusión es cómo se presupuesta lo suficiente, y cómo está dándole la cara al país a presupuestar lo suficiente"

Para los expertos poner de esta manera la discusión es hacerlo de forma manipulada y se necesita que haya voces imparciales hablando de la suficiencia de los recursos.

En relación a los presupuestos máximos, los expertos aseguran que el Gobierno debería concentrarse en qué tecnologías y medicamentos están incluidos allí, ya que hoy se paga por unas tecnologías que ya no se usan.

"Hay servicios que son de calidad de vida complementarios, se le dicen sociosanitarios a las sillas de ruedas, pañales, cremas, el cuidador y los anteojos. Son cosas que no son necesariamente tecnologías de salud, que la gente las demanda, las demanda por una tutela"

Para los expertos, las declaraciones del ministro son la forma de asfixiar el sistema de salud; a pesar de que él ha dicho que el Gobierno no está llevando un plan para eso.

"La incertidumbre también asfixia el sistema, porque cuando usted crea una expectativa en que el sistema se va a acabar, en que usted lo va a cambiar, en que no confíe en las decisiones del que está ahí sentado, si llega a faltar plata, nadie le va a prestar".

Otro de los argumentos del ministro es que la ADRES ha girado todos recursos a las EPS y que están al día, pero para los expertos hay retrasos de tres meses en esos pagos.

"Se tiene que garantizar un flujo de caja", dijo la experta consultada por Blu Radio.

Además, hoy los diálogos entre el ministerio y las EPS para tratar cuáles son las tecnologías y medicamentos que están incluidos en los presupuestos máximos hoy "no existen".

Para los expertos, la reforma hoy no cuenta con ningún artículo en el que se busque que los recursos de la salud del país crezcan. "No hay ningún artículo que esté creciendo la bolsa, ni la torta como digo yo, en el sistema de salud (...) ellos más o menos lo que están diciendo es voy a usar mejor los recursos, o sea voy a darle primero a la torta de prevención y después a los otros"

También, el ministro Jaramillo aseguró que los Gobiernos anteriores tenían deudas de hasta 4 años con las EPS, pero en ese momento no habían una 'tormenta; pero nuevamente lo controvierten los expertos asegurando que "Eso es mentira. Los presupuestos máximos no existían, ahí el tema era de los gobernadores y por eso se centralizó. En el 2020 los servicios que no estaban cubiertos por la UPC, los del contributivo, las EPS traían las facturas, algunas pagaban anticipado, otras traían las facturas y las radicaban en la ADRES. Cuando las radicaban en la ADRES o en FUSIGA les daba un anticipo dependiendo de la calidad de la auditoría. Es mentira que se hayan demorado cuatro años en pagar".

Durante la rueda de prensa el ministro también comentó que "Sanitas es la EPS que más usa los recursos de los presupuestos máximos, entonces no es cierto que no tengan una buena UPC, tienen la mejor", los expertos consideran que el ministro está mezclando 'peras con manzanas', ya que son discusiones diferentes.

Sobre la solicitud del ministro Jaramillo a la Contraloría de levantar el velo corporativo a Sanitas , los expertos aseguraron que no creen que vaya a haber progreso en ese tema y que esta parece una medida que busca asustar a las EPS.

Finalmente, los expertos aseguran que en la rueda de prensa del Ministerio y las declaraciones del ministro, no dejan una buena sensación. "Y es que esas frases tendenciosas que no le quedan bien a un ministro. Esos análisis parcializados lo que hacen es que le han montado un manto de duda al sistema de salud que no le hace provecho en términos de realmente valorar lo que se logra y lo como se puede hacer mejor las cosas.

