“Cruz Verde y Sanitas llegaron a un acuerdo para una distribución provisional”: ADRES

A comienzos de esta semana Cruz Verde anunció que suspenderá la entrega de medicamentos, insumos y tecnologías que no están en el Plan Básico de Salud (PBS) a los afiliados de la EPS Sanitas por la deuda que tiene la entidad de salud con este gestor de medicamentos.

De esta manera quedó evidenciada que la crisis financiera de las que han venido hablando las EPS desde hace meses, sin embargo, tanto el Gobierno como la Adres aseguran que no existe tal crisis.

La Superintendencia de Salud pidió a la entidad promotora de salud (EPS) Sanitas que garantice el suministro de medicamentos a sus afiliados y presente un plan de contingencia después de que la cadena de farmacias anunciara que no podrá dar fármacos a sus usuarios por falta de pagos

"Se solicita la activación de un plan de contingencia de manera inmediata, que priorice la entrega continua y sin dilación de los medicamentos e insumos médicos requeridos por sus afiliados", agregó la autoridad de Salud en un comunicado.

Esta crisis se produce en medio de una controversia nacional por el proyecto de ley que debate el Congreso que busca reformar en su totalidad el sistema de salud, iniciativa que es objeto de numerosas críticas por el impacto negativo que puede tener en los servicios prestados a los ciudadanos.

En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Félix León Martínez, director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), habló sobre la situación y aseguró que antes había una negociación.

De acuerdo con León Martínez, tal “parece que Sanitas no cumplió el acuerdo, el gobierno no puede decir qué le paga un proveedor a una EPS. Me informan los ejecutivos de Cruz Verde que llegaron a un acuerdo para hacer una distribución provisional mientras buscan un acuerdo”.

En ese mismo sentido, contó que para esta tarde está programada una reunión con el fin de abordar la situación de las EPS y la distribución de medicamentos.

Sanitas

Sanitas, que es una de las EPS más grandes de Colombia, con casi 5,7 millones de afiliados, rechazó la decisión de Cruz Verde "por la afectación que esto puede generar" a sus usuarios.

"Desde que recibimos la notificación unilateral y abrupta por parte de Cruz Verde estamos buscando alternativas y activando planes de contingencia para que la dispensación de medicamentos se vea lo menos afectada posible", indicó la empresa en un comunicado.

También señaló que ha venido "alertando al Gobierno desde hace meses sobre la importancia de encontrar soluciones a la situación actual", y que todavía no han tenido respuesta al respecto.

El pasado 27 de julio las EPS Sura, Sanitas y Compensar enviaron una carta al Gobierno en la que mostraron su preocupación por la situación financiera del sector, agregando que preveían serias dificultades para seguir con sus operaciones después de septiembre.

Escuche la entrevista completa aquí: