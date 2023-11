Lo cierto, engañoso y falso de las declaraciones de minsalud sobre situación financiera de Sanitas

Durante el martes 31 de octubre, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ofreció una rueda de prensa a los medios de comunicación en la que se refirió a la situación que atraviesa Sanitas. Esta EPS no podrá suministrar medicamentos y tecnologías de alto costo a sus usuarios a partir del 16 de noviembre debido a que no ha cancelado varias deudas pendientes con la cadena de droguerías Cruz Verde.

En la conferencia, el ministro Jaramillo criticó a Sanitas, asegurando que el Gobierno está al día en el pago de los recursos destinados a los presupuestos máximos. Blu Radio consultó a varios expertos en salud para analizar las declaraciones del ministro.

Por ejemplo, el funcionario aseguró que Sanitas es una de las EPS que más recibe recursos por la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Para Andrés Vecino, experto en salud, el ministro "está utilizando los ingresos totales como un indicador de rentabilidad. Esto no tiene sentido. (…) Él hace una inferencia, hace un salto mortal, habla de ingresos, pero no menciona los costos, que son mencionados posteriormente por el director de Sanitas. A partir de esto, hace una inferencia como si representara la rentabilidad de una EPS, lo cual no tiene sentido".

Otra experta* consultada por Blu Radio afirmó que Jaramillo nunca ha sostenido que se pague lo suficiente a la EPS. Por lo tanto, "para afirmar que la UPC es suficiente, se debe tener en cuenta la siniestralidad, que es la carga de enfermedad que afecta a la población. Ni siquiera se ha comparado cuánto se gasta, cuánto cuestan los pacientes (…) Él nunca ha podido demostrar que es suficiente, y este es uno de los puntos centrales en la discusión con las EPS, incluida Sanitas, ya que la UPC tiene problemas en su cálculo y no es suficiente".

Publicidad

La experta también señaló que el Ministerio se ha contradicho en varias ocasiones, ya que ha declarado que existe una deuda pendiente de al menos 800.000 millones de pesos de años anteriores por presupuestos máximos, pero en otras ocasiones ha anunciado que están al día. "Los pagos no estaban al día, y mezclar la UPC con los presupuestos máximos resulta en que no se puede, ya que las EPS no están autorizadas a utilizar los fondos de la UPC para pagar los presupuestos máximos", explicó la experta consultada por Blu Radio.

No está claro por qué el ministro Jaramillo anunció que se reunió con Cruz Verde cuando la intermediación debería ser con Sanitas. La experta agregó: "Me parece muy peculiar lo que dijo el ministro en la rueda de prensa. ¿Por qué Cruz Verde, que es una entidad privada con relaciones comerciales con otra entidad privada, que es Sanitas, y acuerdos de pago y voluntades, se sienta con el ministro?". Además, la experta mencionó que, después de las fuertes declaraciones del ministro, es poco probable que los proveedores y operadores logísticos quieran prestar servicios a Sanitas.

El ministro también afirmó que Sanitas le debe a hospitales y clínicas 16 billones de pesos, pero para Vecino, genera dudas que estas cifras provengan únicamente de la Asociación de Clínicas y Hospitales. "Este es un tema que se remonta a los tiempos del punto final, desde el primer año del gobierno de Duque, donde ha habido discrepancias en los valores de las deudas que las EPS tienen con los hospitales. Los valores difieren", agregó Vecino.

Publicidad

Vecino explicó que el hospital envía una factura a la EPS alegando que le debe una cierta cantidad de dinero, pero la EPS puede rechazar esa cifra. "¿Cuál es la cifra real? Puede que ninguna de las dos, o una de las dos. Es muy difícil de determinar", dijo Vecino, agregando que es posible que la EPS no reconozca el dinero solicitado.

Recordó que la entonces ministra de Salud, Carolina Corcho, afirmó el año pasado que la deuda con hospitales y clínicas ascendía a 23 billones, y que el 75-80 % de esa deuda era reciente, por lo que no está claro si son deudas históricas o actuales.

El ministro sigue afirmando que existe una deuda vencida por presupuestos máximos que ya se ha pagado, lo cual no es cierto, ya que no se ha ajustado. "Existen deudas pendientes desde el pasado que no se han ajustado. Y esto plantea un problema, ya que están presentando facturas de acuerdo con los criterios del punto final. El ministro hace una acusación seria al afirmar que estas facturas no son reales, lo que probablemente quiso decir es que no cumplen con los criterios de validación y lo expresó de manera incorrecta", comentó la otra experta consultada.

Respecto a la afirmación de Jaramillo de que la ADRES está al día en los pagos por presupuestos máximos hasta octubre y que se pagaron 7.8 billones a la EPS Sanitas por concepto de UPC y no UPC, Vecino argumentó que existe confusión en las cuentas, ya que se han pagado los presupuestos máximos de 2023, pero no se ha efectuado el pago de octubre, que se encuentra pendiente. Además, hay una deuda de 819.000 millones que aún no se ha cancelado, y hay fondos por hasta 2.6 billones que datan de antes de la pandemia. Estos incluyen recobros antiguos, fondos destinados a pruebas de COVID y otros gastos que aún no se han pagado.

Publicidad

Una de las críticas más fuertes del ministro Jaramillo se refiere a que Sanitas ha obtenido utilidades que superan los 300.000 millones de pesos, a pesar de argumentar problemas financieros. Ante esto, Vecino explicó: "Esto no es relevante porque son entidades diferentes. Las IPS en el país pueden tener utilidades, pero no pueden transferirlas de los hospitales a la aseguradora".

En la misma línea, la experta asegura que "el ministro mezcla dos temas que son distintos, como si fueran iguales. Las utilidades de las EPS y las IPS no son comparables. El ministro parece sugerir que las utilidades de las clínicas deberían utilizarse para pagar las deudas de la EPS, lo cual no es correcto. No se pueden mezclar los negocios de esta manera".

El ministro también argumentó que las clínicas y hospitales propiedad de Sanitas están en buena salud financiera, por lo que es necesario cambiar la integración vertical. Esta afirmación fue cuestionada por Vecino, ya que no es una razón válida para evitar la integración vertical. "Es posible que Sanitas, cuando enfrenta dificultades, priorice el financiamiento de sus propias clínicas antes que pagar a otros proveedores. Esto puede ser un problema de integración vertical, pero que los hospitales tengan una salud financiera sólida no es un problema, es algo positivo", señaló Vecino, criticando la sugerencia del ministro de Salud de que le interesa que los hospitales tengan dificultades financieras.

Publicidad

El ministro también lanzó una polémica frase en la que dijo: "Sanitas no puede de ninguna manera creer que no va a cumplir con las funciones que le corresponden. Para eso está la superintendencia, para corregir cualquier situación que se pueda presentar. Cumplen porque cumplen con Cruz Verde o sin Cruz Verde". Para Vecino, esto es problemático, ya que el Ministerio de Salud no está ofreciendo una solución clara. Además, esto genera desconfianza en el sistema de salud y entre sus actores. "Si se negocia directamente con los laboratorios, estos podrían exigir el pago por adelantado en lugar de otorgar crédito, ya que la confianza se ha visto erosionada", concluyó la analista.

En su declaración, Jaramillo también mencionó que Sanitas tenía intereses en grupos cooperativos y empresas como FEMSA y Coca-Cola. Para la analista, este tipo de declaraciones solo busca generar sospechas. "Esto refleja una actitud visceral por parte de los miembros del gobierno, lo cual no beneficia a los usuarios y puede generar problemas", concluyó Vecino.

*La experta consultada por Blu Radio accedió a colaborar en la elaboración de este informe, con la condición de que no se mencionara su nombre por razones de privacidad.

Le puede interesar "¿Crisis de la salud fue provocada para presionar la reforma? Gremios del sector hablan":