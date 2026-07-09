Interventor de Nueva EPS atribuye la crisis a "un sistema con incentivos perversos"

El agente interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, informó que durante julio y los primeros días de agosto se conocerán los estados financieros correspondientes a 2025 y el primer semestre de 2026.

Según explicó, en entrevista con Recap Blu, el proceso se retrasó debido a la reconstrucción de facturas pendientes de años anteriores que impactaron los balances recientes.

"Durante este mes de julio y los primeros días de agosto tendremos el primer semestre del 2026. Lo más difícil ya se ha adelantado, que era la reconstrucción de toda la estructura de facturas", afirmó Ospina.

El funcionario sostuvo que los estados financieros de 2023 y 2024 reflejan obligaciones acumuladas desde vigencias anteriores, por lo que consideró que esos resultados no deben utilizarse de manera aislada para evaluar la situación actual de la entidad. Agregó que la acumulación de cerca de 10 millones de facturas generó un impacto significativo tanto para la red de prestadores como para la EPS.



UPC y causas de la crisis

Al ser consultado sobre si la Unidad de Pago por Capitación (UPC) resulta insuficiente, Ospina respondió que el análisis del sistema no puede centrarse únicamente en ese componente.

"La unidad de capitación no se puede ver como la única medida frente al sistema de seguridad social", señaló, al tiempo que mencionó la necesidad de fortalecer la prevención, ajustar la planeación regional y controlar los altos costos en la prestación de servicios.

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Respecto a la responsabilidad por la crisis de la Nueva EPS, rechazó atribuirla a un solo gobierno y aseguró que se trata de una problemática de carácter estructural.

"La responsabilidad es de un sistema que tiene unos incentivos perversos", expresó, al insistir en que Colombia ha enfrentado varios episodios similares durante las últimas décadas y que el país requiere una reforma que involucre a todos los actores del sistema de salud.

Estabilización de la Nueva EPS

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Frente al futuro de los más de 11 millones de afiliados, Ospina manifestó que la intervención busca estabilizar la entidad y afirmó que una eventual capitalización permitiría garantizar la atención en salud.

"Se ha reducido el déficit, va caminando progresivamente en la estabilización y viene mejorando sus indicadores de menores PQR, menores tutelas y sistemas de atención oportunos para la comunidad", concluyó el agente interventor.

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