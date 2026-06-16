Julián de Zubiría, drector Alberto Merani, dice que las redes aumentan depresión y ansiedad en niños

Las redes sociales están teniendo un impacto cada vez mayor en la salud mental de niños y adolescentes, advirtió Julián de Zubiría, director del Instituto Alberto Merani, quien aseguró que distintas investigaciones y la experiencia de educadores y psicólogos muestran un incremento de problemas emocionales asociados al uso de estas plataformas.

En entrevista en Mañanas Blu 10:30, el experto afirmó que las redes están afectando especialmente a los menores por la presión derivada de la exposición constante y la búsqueda de aprobación.

"Las redes están aumentando la depresión, la ansiedad, la comparación ilimitada, porque entra una niña y sube una foto y puede ver a los 10 minutos, a la hora, a los 2 días, quién dijo, cómo comentó", señaló.

De Zubiría advirtió que las niñas son uno de los grupos más vulnerables frente a este fenómeno. "Las niñas particularmente están sufriendo mucho, están deteriorando su autoconcepto", explicó.



El profesor también puso el foco en la responsabilidad de los adultos frente al acceso temprano a celulares y tabletas. "Sin duda los mayores responsables son los padres de familia", aseguró.

Según indicó, más del 50 % de los menores de 11 años en Estados Unidos ya tienen un teléfono inteligente, lo que les permite acceder sin restricciones a los contenidos de internet y las redes sociales.

El director del Instituto Alberto Merani respaldó las iniciativas que buscan regular el uso de estas plataformas entre menores de edad. Entre ellas destacó el proyecto que se discute en Francia.

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"Ningún niño, ninguno, antes de los 6 puede acceder a ninguna pantalla. Eso implica todas las pantallas", afirmó.

Sin embargo, aclaró que las prohibiciones no son suficientes si no van acompañadas de procesos educativos tanto en los colegios como en los hogares.

"La prohibición es totalmente necesaria para cuidar la salud mental y la felicidad, pero no nos resuelve el problema si no formamos jóvenes con más criterio, con más análisis", manifestó.

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Finalmente, insistió en que los adultos deben dar ejemplo en el uso responsable de la tecnología.

"En las familias no basta con que yo le prohíba al hijo si al mismo tiempo yo estoy adicto, si al mismo tiempo yo como padre en la mesa del comedor saco el celular", concluyó.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: