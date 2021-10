La inactividad y alto consumo de ultraprocesados disparó la obesidad en niños: nutricionista

Este domingo en Sala de Prensa BLU, hablamos con Romina Sánchez, nutricionista y especialista en obesidad, sobre el sobrepeso en niños y jóvenes en América Latina y el Caribe.

Sánchez afirmó que debido a la llegada de la pandemia del coronavirus, muchos niños dejaron de realizar actividades físicas y el sedentarismo aumentó debido a las clases virtuales y las cuarentenas.

Salimos de una pandemia y muchos niños dejaron de tener su comida escolar y pasaron mucho tiempo en estado de sedentarismo Dijo

Señaló que usan como indicador para saber la diferencia entre sobrepeso y obesidad el índice de masa corporal. esta medida se calcula al dividir el peso entre el cuadro de la estatura del niño. "Según este indicador, podemos saber si una persona tiene sobrepeso si su índice de masa corporal (IMC) es mayor a 25 y sufre de obesidad si es superior a 30".

La nutricionista afirmó que una persona puede estar muy flaca, come mucho, pero no engorda, pero esto quiere decir que come desnutrido, no tiene nutrientes claves.

Para tener una nutrición saludable es de gran importancia ver la lista de ingredientes de los alimentos, evitar los paquetes, alimentos procesados, dulces, entre otros.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: