"La principal señal de alarma es su pareja": experto advierte sobre la apnea del sueño y el bruxismo

Los ronquidos frecuentes, el bruxismo y la apnea del sueño no solo alteran el descanso nocturno, sino que también pueden tener consecuencias importantes para la salud física y mental. Así lo explicó en En Blu Jeans de Blu Radio el cirujano maxilofacial de la Universidad El Bosque y experto en medicina del sueño, Juan Guillermo Gutiérrez, quien hizo un llamado a no normalizar estos síntomas.

Según el especialista, quienes padecen apnea del sueño suelen presentar durante el día fatiga, pérdida de memoria, cansancio sin causa aparente e incluso un mayor riesgo de sufrir accidentes.

"Los pacientes que sufren de apnea del sueño tienen un 10 % mayor probabilidad de sufrir accidentes de tránsito", aseguró. El médico explicó que la apnea ocurre cuando, durante el sueño, la respiración se interrumpe por más de diez segundos debido a una obstrucción de la vía aérea o por alteraciones del sistema nervioso central.

En cuanto al bruxismo, aclaró que no se trata de una enfermedad en sí, sino de una condición que puede estar asociada con estrés, ansiedad, problemas gastrointestinales o trastornos del sueño.



"El bruxismo no es un diagnóstico. Es una condición relacionada con diferentes factores", afirmó.

Entre las principales consecuencias mencionó el desgaste dental, dolores de cabeza, alteraciones en la articulación de la mandíbula e incluso cambios en la postura corporal.

Respecto a los ronquidos, Gutiérrez advirtió que no deben tomarse a la ligera.

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"El ronquido es el sonido inicial de una enfermedad silenciosa", explicó. Aunque no todas las personas que roncan padecen apnea del sueño, sí tienen un mayor riesgo de desarrollarla, especialmente si presentan factores como obesidad, consumo de alcohol o tabaquismo.

Los ronquidos, el bruxismo y la apnea del sueño pueden afectar la memoria, aumentar el riesgo de accidentes de tránsito. Foto: ImageFX

¿Cómo se diagnostica?

El especialista indicó que el principal examen para confirmar la apnea es la polisomnografía, estudio que permite identificar cuántas veces se interrumpe la respiración durante la noche y determinar la gravedad del trastorno.

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A partir de ese diagnóstico, el tratamiento puede incluir dispositivos de presión positiva (CPAP), férulas de avance mandibular, fisioterapia, cambios en los hábitos de vida o procedimientos quirúrgicos, dependiendo de cada caso.

La señal de alarma más importante

Para Gutiérrez, el primer aviso suele venir de quien comparte la habitación con el paciente.

"La principal señal de alarma es su pareja. Si le dice que ronca mucho, que deja de respirar o que se despierta ahogado, es momento de consultar", enfatizó. En el caso del bruxismo, insistió en que el tratamiento debe enfocarse en identificar la causa y no únicamente en aliviar los síntomas. Aunque las placas o férulas ayudan a proteger los dientes, señaló que no representan una solución definitiva.

Finalmente, explicó que la toxina botulínica (Botox) puede disminuir temporalmente la fuerza del apretamiento mandibular, mientras que, en algunos pacientes con apnea obstructiva, la cirugía maxilofacial ofrece resultados más estables al ampliar la vía aérea y mejorar la respiración durante el sueño.

Escuche la entrevista aquí: