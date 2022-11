La revolución de las canas: adultos mayores alzan la voz contra el confinamiento

El Gobierno Nacional extendió la cuarentena para adultos mayores de 70 años hasta el próximo 30 de junio. Mañanas BLU habló con tres personas directamente afectadas por la medida y quienes han expresado su rechazo: la activista Florence Thomas, la actriz Vicky Hernández y el columnista Poncho Rentería.

La actriz Vicky Hernández destacó que varias facultades afloran y se fortalecen en la adultez mayor.

“Me refiero a un estado del espíritu, del alma. Quiero aclarar que no es que yo diga que a los 60 años uno ‘todavía’… la capacidad de crear, de razonar, de entender, empieza después de los 60, de los 70 años”, dijo la artista.

"Es abrir un debate sobre el concepto de la vejez", declaró la activista y feminista Florence Thomas.

"Se mete en el mismo talego a alguien de 70 años o de 65, con alguien de 92. Hay dos generaciones ahí. No es en absoluto lo mismo", añadió.

Florence Thomas habló sobre el concepto de la vulnerabilidad y las condiciones de salud que lo determinan. Además, calificó la medida de "exagerada".

"A los niños los dejaron alir tres veces a la semana media hora. Uno no entiende por qué media hora y no una hora, pero bueno. A nosotros no. Eso es insólito, es como si tuviéramos arresto domiciliario", agregó.

El columnista Poncho Rentería dijo que la medida de confinamiento es "arbitraria" y lo convierte en un "desecho".

"Arbitraria, porque nos la imponen y nosotros los mayores queremos salir a tomar aire", indicó.

"Nos están aplicando una discriminación odiosa", agregó.

