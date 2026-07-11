Las cicatrices no desaparecen: el cuidado durante los primeros seis meses hace la diferencia

Las cicatrices hacen parte del proceso natural de recuperación del organismo, pero su evolución depende en gran medida de los cuidados que se tengan durante los primeros meses después de una lesión. Así lo explicó la médica dermatóloga y CEO de Guatibonza Clinics, Angélica Guatibonza, quien señaló en En Blu Jeans que una de las principales equivocaciones de las personas es creer que el proceso termina cuando se cae la costra o se retiran los puntos.

La especialista explicó que una cicatriz es la forma en la que el cuerpo responde para reparar una herida, por lo que su proceso de maduración puede extenderse hasta seis meses. Durante ese tiempo, indicó, es fundamental mantener una adecuada hidratación de la zona, protegerla de la exposición al sol y seguir las recomendaciones médicas para evitar que la marca se haga más evidente o evolucione hacia una cicatriz queloide.

Guatibonza precisó que no todas las cicatrices son iguales. Existen las producidas por acné, procedimientos quirúrgicos, quemaduras, traumatismos o cesáreas, entre otras, y cada una requiere un manejo diferente. Además, aclaró que factores como la genética, el color de piel, la ubicación de la lesión y los hábitos de cuidado influyen directamente en el resultado final del proceso de cicatrización.

Durante la entrevista también explicó que las cicatrices queloides, caracterizadas por sobresalir de la piel y presentar una textura más gruesa, suelen estar relacionadas con una predisposición genética y con el lugar del cuerpo donde se produce la lesión. Zonas como el tórax tienen mayor tendencia a desarrollar este tipo de cicatrización, mientras que otras áreas presentan una evolución más favorable.



¿Cuáles son los errores comunes que cometemos con las cicatrices del cuerpo? Foto: ImageFX

La dermatóloga hizo énfasis en que muchos de los errores más frecuentes ocurren durante la etapa inicial de la recuperación. Entre ellos mencionó manipular constantemente la herida, retirar la costra antes de tiempo, exponerse al sol sin protección y recurrir a remedios caseros como sábila, limón, aceites o preparados artesanales, prácticas que, según explicó, no cuentan con evidencia científica y pueden ocasionar infecciones, reacciones alérgicas o empeorar el aspecto de la cicatriz.

Asimismo, recomendó acudir a valoración médica cuando la herida sea profunda o requiera sutura, pues una atención temprana reduce el riesgo de complicaciones y mejora el resultado estético. También recordó que las cremas y bandas de silicona son útiles durante los primeros meses del proceso, pero una vez la cicatriz completa su maduración, generalmente después de seis meses, estos productos tienen un efecto limitado.

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En cuanto a las cicatrices provocadas por el acné, Guatibonza aseguró que actualmente existen múltiples alternativas para mejorar su apariencia gracias a los avances tecnológicos en dermatología. Explicó que procedimientos como el láser, junto con otros tratamientos especializados, permiten obtener resultados importantes en pacientes que presentan marcas profundas, aunque insistió en que el éxito depende de un diagnóstico individual y del tratamiento adecuado para cada caso.

La especialista también resaltó el impacto emocional que pueden generar las cicatrices, especialmente aquellas ubicadas en zonas visibles como el rostro. Señaló que, en muchos pacientes, estas marcas afectan la autoestima, generan inseguridad e incluso modifican hábitos cotidianos, como evitar usar determinada ropa o exponerse en espacios públicos. Por ello, insistió en que el manejo de una cicatriz no debe limitarse al aspecto físico, sino que también debe contemplar el bienestar emocional de quien la presenta.

Finalmente, hizo un llamado a la prevención y recordó que, aunque una cicatriz no puede borrarse completamente, sí puede mejorar de forma significativa cuando recibe un tratamiento oportuno y se siguen correctamente las recomendaciones médicas desde el momento en que ocurre la lesión.

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Escuche la entrevista aquí: