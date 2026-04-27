Ley nuclear para enfrentar el cáncer sigue sin avanzar en el Senado

El proyecto de Ley Nuclear en Colombia volvió a quedar en pausa tras la suspensión de la sesión en la Comisión Primera del Senado, donde debía continuar su trámite. La iniciativa, que ya superó dos debates en la Cámara de Representantes, enfrenta ahora un nuevo obstáculo debido a la falta de quórum, lo que impidió su discusión en un momento clave del calendario legislativo.

De acuerdo con el estado actual del proceso, el proyecto ya cuenta con ponencia positiva y está a la espera de ser debatido en el Senado. Sin embargo, la ausencia de congresistas ha frenado su avance, reduciendo el margen de tiempo disponible para que la propuesta complete los dos debates restantes necesarios para convertirse en ley.

Camilo Prieto, director de la Red Nuclear Colombiana, hizo un llamado directo a los integrantes de la comisión para retomar la discusión. “Esta semana, el proyecto de ley nuclear que le permitirá a Colombia tener más herramientas para luchar contra el cáncer podrá ser debatido en el Congreso de la República, siempre y cuando los senadores asistan a la Comisión Primera”, afirmó.

Congreso Colombia Foto: AFP

El directivo también se refirió a las dificultades recientes para sesionar: “Desafortunadamente, en semanas anteriores no se ha podido conformar el quórum”. En ese contexto, extendió una invitación a varias congresistas para participar en el debate: “Queremos invitar de manera muy especial a la senadora Paloma Valencia y a la senadora Aida Quilcué para que participen de este debate”.



Prieto señaló además el contexto político actual como un factor que incide en la dinámica legislativa, aunque insistió en la necesidad de avanzar en la discusión: “Es entendible que las campañas políticas en este momento generen tensiones y fuertes diferencias, pero el debate y la aprobación de esta ley pueden ser un gran mensaje de construcción de unidad nacional para nuestro país”.

El proyecto de Ley Nuclear propone establecer un marco legal para el uso pacífico, seguro y regulado de la energía nuclear en Colombia. Entre sus objetivos están promover aplicaciones en salud, agricultura, industria y medio ambiente, así como fortalecer la soberanía energética y el desarrollo científico.

cáncer de pulmón Foto: Unplash

En materia de salud, la iniciativa cobra relevancia en un contexto donde el cáncer representa la segunda causa de muerte en el país. Según cifras del Ministerio de Salud, cada año se registran cerca de 118.000 nuevos casos y alrededor de 57.000 muertes. A esto se suma que una parte significativa de los diagnósticos se realiza en etapas avanzadas, lo que limita las opciones de tratamiento.

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El proyecto también busca reducir la dependencia del país de insumos importados para procedimientos médicos, una situación que actualmente impacta los tiempos de diagnóstico y los costos de atención, además de generar brechas en el acceso a tecnologías especializadas.

Por ahora, el futuro de la iniciativa dependerá de que la Comisión Primera del Senado logre sesionar y avanzar en su discusión antes de que finalice la legislatura.