Lo que cambiará con la nueva regulación de cigarrillos electrónicos y vapeadores

El congresista José David Name, autor de la ley que regula el uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores que fue aprobada por la plenaria del Senado,

contó en Mañanas BLU cuáles son los principales cambios que traerá la normatividad.

Lea también:

“Un cigarrillo electrónico si hace menos daño, pero qué está ocurriendo, como se le ha vendido a nuestros jóvenes y a la población en general que tiene menos nicotina, el ciudadano o el joven diariamente consumen más”, declaró el senador.

Publicidad

“Al final, es peor el cigarrillo electrónico y el vapeador que el cigarrillo regular”, agregó.

Sobre los cambios en el mercado, Name mencionó que ya no se podrá vender equipos a menores de 18 años. Las tiendas que no cumplan con lo legislado, en primer lugar, recibirán amonestaciones; en caso de reincidencia, se suspenderán las licencias de funcionamiento; finalmente, si se persiste en la falta, se cerrarán los establecimientos.

“Todo lo que está prohibido en el cigarrillo va a estar prohibido también en el cigarrillo electrónico”, declaró Name.

“No se podrá fumar en aviones, en taxis ni ningún sitio cerrado”, añadió.

Publicidad

La Asociación de Vapeadores de Colombia negó las acusaciones de Name sobre presunto cabildeo en el Congreso y pidió a “los medios de comunicación y la opinión pública divulgar información confirmada y veraz sobre los casos de afecciones respiratorias en Estado Unidos, para prevenir el nerviosismo ante el vapeo”.

“Es importante destacar que grupos reconocidos de médicos y gobiernos han determinado de manera concluyente que los productos de administración de nicotina son 95% menos riesgosos que los cigarrillos tradicionales. Los estudios han demostrado que son casi el doble de efectivos para ayudar a los adultos a dejar de fumar, en comparación con los métodos tradicionales”, indicó Asovape.

Publicidad

Escuche aquí la entrevista con José David Name, en Mañanas BLU:

Conozca las noticias de salud y bienestar en Colombia y el mundo. EPS, sistema de salud, procedimientos, consejos y toda la información de la actualidad con el equipo de BLU Radio.