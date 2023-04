“La mermelada no cambiará nuestra posición sobre la reforma a la salud”: Dilian Francisca Toro

La directora del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, dejó claro en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que su posición sobre la reforma a la salud no cambiará por ningún tipo de "mermelada". Esto horas antes de que comience la discusión en el Congreso de la República.

La exgobernadora del Valle afirmó que su partido está actuando con responsabilidad y que no se dejarán influenciar por intereses ajenos a los de los ciudadanos. Toro, quien ha sido una de las principales críticas de la reforma a la salud propuesta por el Gobierno Petro, dijo que su partido está dispuesto a sentarse a discutir el proyecto, pero que no aceptarán cambios que empeoren el sistema de salud del país.

"Estamos actuando con tanta responsabilidad. Con nada de mermelada, absolutamente nada van a arreglarnos. Yo soy una persona que conozco el sector salud. Así que yo no puedo destruir algo que he ayudado a construir", dijo Toro en Mañanas Blu, en donde destacó que su partido presentó 133 propuestas de modificación al proyecto de reforma, las cuales buscan mejorar la atención en salud y garantizar que los recursos destinados a este sector sean utilizados de manera eficiente y transparente.

En cuanto a las reuniones que ha sostenido con otros líderes políticos, como el expresidente César Gaviria, la senadora ha señalado que están dispuestos a escuchar propuestas, pero que su posición no cambiará.

Los cinco inamovibles para votar la reforma a la salud

Según Dilian Francisca Toro, tanto La U como el Partido Conservador han presentado una serie de propuestas para mejorar la reforma a la salud, que serán fundamentales para votar o no positivamente la iniciativa. Estas son: