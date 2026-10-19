María Fernanda Silva asume la Gerencia General de Capital Salud EPS-S en Bogotá

A través de un comunicado, la Secretaría de Salud de Bogotá confirmó la llegada de la doctora María Fernanda Silva a la Gerencia General de Capital Salud EPS-S tras un poco más de ocho años trabajando en AstraZeneca y 20 años en el gremio, para potenciar toda esta red en la capital.

“Llego a apital alud con entusiasmo y un profundo sentido de responsabilidad. Tenemos retos importantes como sector y como entidad, pero también contamos con equipos que conocen su trabajo y con la oportunidad de construir soluciones conjuntas. Nuestro propósito debe ser que cada decisión se traduzca en una mejor atención para nuestros afiliados”, afirmó la nueva gerente general.

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Con su amplía experiencia, Silva buscará fortalecer la atención, experiencia de usuario y mejorar las necesidades de todos, además de potenciar consultas médicas y especializadas, la entrega oportuna de medicamentos y la continuidad de los tratamientos. Esto gracias a que, sus 20 años de experiencia, le han permitido aprender sobre la prestación de servicios de salud y la industria farmacéutica, lo que le ha permitido conocer diferentes perspectivas del sistema.

“Queremos fortalecer el trabajo conjunto con la Alcaldía Mayor de Bogotá y la ecretaría Distrital de Salud, sumando esfuerzos para avanzar en el desarrollo del modelo MÁS Bienestar. Desde Capital Salud tenemos el compromiso de contribuir a una atención centrada en las personas, las familias y las comunidades, fortaleciendo la gestión del riesgo en salud, trabajando para reducir las barreras de acceso y articulando capacidades con las subredes de servicios de salud, las IPS y los demás actores del sistema. Nuestro propósito es que este trabajo conjunto se traduzca en mejores oportunidades de atención y mayor bienestar para nuestros afiliados, especialmente para quienes más lo necesitan”, señaló Silva Valencia.

