Tratamiento preventivo podría evitar más de 66.000 casos de tuberculosis en personas con VIH: UNAL

Una estrategia de tratamiento preventivo para todas las personas que viven con VIH, sin necesidad de realizar una prueba previa para detectar tuberculosis latente, podría evitar más de 66.000 casos de la enfermedad en Colombia durante 17 años. Así lo estimó una investigación de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), que comparó tres alternativas de prevención y sus costos para el sistema de salud.

El estudio fue desarrollado por el químico farmacéutico Nicolás Currea Carrillo, magíster en Epidemiología Clínica, quien utilizó un modelo matemático para proyectar la evolución de la infección y comparar los resultados de diferentes estrategias frente a la atención habitual.

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Según las estimaciones, la estrategia que contempla suministrar tratamiento preventivo a todas las personas con VIH evitaría más de 66.000 casos. Por su parte, la alternativa basada en la prueba de liberación de interferón gamma, conocida como IGRA, permitiría prevenir 30.772 casos, mientras que la prueba de tuberculina evitaría 14.187.

La tuberculosis representa un riesgo para las personas que viven con VIH debido a que esta infección debilita el sistema inmunitario y aumenta la probabilidad de que una tuberculosis latente evolucione hacia una enfermedad activa. Esta última puede afectar principalmente los pulmones y causar síntomas como tos persistente, fiebre, cansancio y pérdida de peso.



De acuerdo con el Boletín Epidemiológico del Instituto Nacional de Salud, Colombia registró 22.193 casos de tuberculosis en 2025, un aumento del 4,6 % frente al año anterior.

La investigación también examinó los costos de las tres alternativas desde la perspectiva social, la del Ministerio de Salud y Protección Social y la de las entidades responsables de financiar la atención de los pacientes.

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En cuanto a las pruebas diagnósticas, la tuberculina tiene un costo estimado de entre 27.000 y 33.000 pesos. Sin embargo, puede arrojar resultados falsos negativos en personas con VIH, lo que dificulta identificar la infección latente. La prueba IGRA, por su parte, puede costar hasta 350.000 pesos por paciente y presenta un mejor desempeño diagnóstico en esta población, según el estudio.

Los resultados económicos mostraron que las tres estrategias podrían generar beneficios superiores a sus costos desde la perspectiva social y la de las aseguradoras de salud. No obstante, ninguna resultó favorable frente a la atención habitual cuando se analizaron exclusivamente los recursos del Ministerio de Salud.

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El investigador explicó que, para realizar las proyecciones, se tuvieron en cuenta los costos de las pruebas, los tratamientos preventivos, la atención de la tuberculosis activa y las consecuencias económicas y sociales de la enfermedad.

Uno de los aspectos identificados fue la diferencia en el uso de las pruebas en el país. Según una estimación de Currea, aproximadamente el 90 % de las pruebas para detectar tuberculosis latente corresponde a la tuberculina, mientras que el 10 % restante utiliza IGRA, con mayor presencia en el sector privado.

“El paciente con VIH que además tiene tuberculosis puede enfrentar mortalidad y una pérdida importante de calidad de vida. Por eso, la prevención en esta población es fundamental, si tiene las condiciones que lo hacen prioritario, debería poder acceder a las pruebas y al tratamiento preventivo”, indica el magíster.

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Ante este panorama, el investigador propone ampliar progresivamente el uso de IGRA, sin dejar de utilizar la tuberculina en las regiones donde no exista la infraestructura necesaria para procesar muestras de sangre.

La implementación de IGRA requiere laboratorios con capacidad para analizar las muestras, equipos, materiales y personal capacitado. Por ello, la propuesta plantea avanzar de acuerdo con los recursos disponibles en cada territorio y facilitar el acceso al diagnóstico y al tratamiento preventivo para las personas que viven con VIH.