Capital Salud elimina el 80% de las autorizaciones de medicamentos para los usuarios de Bogotá

Capital Salud elimina el 80% de las autorizaciones de medicamentos para los usuarios de Bogotá

¿Galán blinda a Capital Salud para evitar intervención? Se reunió con SuperSalud
Foto: Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de oct, 2025

La gerente general de Capital Salud EPS, Marcela Brun, confirmó que los usuarios ya no tendrán que dirigirse a un punto de atención para poder adquirir sus medicamentos. Ahora podrán acceder a la página www.capitalsalud.gov.co
ingresar en el buscador el nombre del medicamento que se requiere y verificar si se encuentra en la farmacia de Audifarma.

En algunos casos, el afiliado deberá realizar su autorización en un punto de atención. “Solamente se tendrá que hacer para algunos casos excepcionales, como, por ejemplo, aquellos medicamentos que han sido prescritos a través de miPRES, también aquellos medicamentos controlados. (...) Los que no encuentres en ese listado, ya sabrás que debes ir a nuestro punto de atención. Este es un compromiso que teníamos con todos nuestros usuarios y hoy lo hacemos realidad”, mencionó Marcela Brun, gerente general de Capital Salud EPS.

Además, se amplió la red de farmacias. Los usuarios podrán dirigirse a cualquiera de las nueve farmacias ubicadas en diferentes puntos de la capital:

  • Avenida Ferrocarril: Cra. 97 #21-13 – Lunes a viernes: 6:00 a.m. a 5:00 p.m. / Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
  • Bosa: Calle 65G #79B-41 Sur – Lunes a viernes: 6:00 a.m. a 5:00 p.m. / Sábado: 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Ciudad Tunal: Diagonal 52A #26-36 Sur – Lunes a viernes: 6:00 a.m. a 5:00 p.m. / Sábado: 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Gaitán: Cra. 35 #63C-69 – Lunes a viernes: 6:00 a.m. a 5:00 p.m. / Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
  • La Calleja: Av. Calle 145 #92-30 – C.C. Acuarela, Local 204, Piso 2 – Lunes a viernes: 6:00 a.m. a 5:00 p.m. / Sábado: 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Restrepo: Cra. 24 #16-26 Sur – Lunes a viernes: 6:00 a.m. a 5:00 p.m. / Sábado: 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • San Cristóbal: Cra. 24 #2B-16 – Lunes a viernes: 6:00 a.m. a 5:00 p.m. / Sábado: 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Timiza: Calle 39B Sur #73C-60 – Lunes a viernes: 6:00 a.m. a 5:00 p.m. / Sábado: 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Soacha: Cra. 4 #31-408 – Autopista Sur – Lunes a viernes: 6:00 a.m. a 6:30 p.m. / Sábado: 6:00 a.m. a 2:00 p.m.

Las personas que asisten a las Subredes Centro Oriente y Sur podrán reclamar directamente sus medicamentos en las farmacias de la Subred.

