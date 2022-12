Más de 100 servicios y tecnologías fueron postulados para ser retirados del POS

Este jueves se terminó el segundo plazo para que ciudadanos, EPS, pacientes y Gobierno realizaran ante el Ministerio de Salud las postulaciones de servicios y tecnologías que no deberían ser pagadas con recursos públicos.

En marzo se realizó la primera convocatoria donde se propusieron 75 servicios y tecnologías para ser retiradas, y este 31 de agosto se cerró la segunda fase, en la cual se recibieron 27 solicitudes en las instalaciones del Ministerio de Salud.

El grupo de análisis estará conformado por expertos independientes de alto nivel provenientes de asociaciones de profesionales y federaciones de la salud, la Academia Nacional de Medicina, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame) y otros colegios de profesionales.

Las nuevas tecnologías y servicios postulados por el Ministerio de Salud son:



• Bevacizumab para tratar cáncer de mama y cáncer de pulmón no microcítico de mutación positiva del receptor del factor de crecimiento epidérmico.



• Acetaminofén con codeína para tratar dolor neuropático.



• Acetaminofén con hidrocodona para tratar dolor neuropático.



• Acetato de leuprolide en hombres con cáncer de próstata que fueron sometidos a prostatectomía radical.



• Azacitidina para tratar leucemia mieloide aguda con más de 30% de blastos de médula ósea en personas de 65 años o más que no son elegibles para trasplante de células madre hematopoyéticas.



• Octreotide como tratamiento prequirúrgico en pacientes con gigantismo o acromegalia.



• Omalizumab para tratar asma persistente y para urticaria crónica espontánea.



• Buprenorfina para tratar dolor neuropático.



• Erlotinib para tratar cáncer pulmonar no microcítico en pacientes cuyos tumores no muestran la activación de la mutación del receptor del factor de crecimiento epidérmico.



• Infliximab para tratar artritis idiopática juvenil de curso poliarticular que presentaron intolerancia o respuesta inadecuada al uso del metotrexate.



• Interferón beta para tratar esclerosis múltiple tipo recaída-remisión o secundaria progresiva.



• Trimetazidina para tratar angina estable.



• Valsartán con hidroclorotiazida para tratar la hipertensión en pacientes con insuficiencia renal crónica.



• Valsartán con amlodipino para tratar la hipertensión en pacientes con insuficiencia renal crónica.en hipertensos con insuficiencia renal.



• Irbesartán en pacientes hipertensos con insuficiencia renal crónica.



• Lanreotida como tratamiento prequirúrgico.



• Memantina para tratar demencia vascular y demencia fronto-temporal.



• Paliperidona para tratar esquizofrenia.



• Fecundacion in vitro con inyección intracitoplásmica de espermatozoide (ICSI), fecundación in vitro sin ICSI, e inseminación artificial. Según el Ministerio, “el porcentaje de éxito (evidencia clínica de efectividad) para las necesidades en salud de la población colombiana no es representativo y presenta factores y desenlaces que pondrían en riesgo la salud púbica”.