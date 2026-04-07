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Blu Radio  / Salud  / Máximo histórico de tutelas en salud en Colombia: 312.000 entre 2024 y 2025

Máximo histórico de tutelas en salud en Colombia: 312.000 entre 2024 y 2025

La Defensora del Pueblo advirtió sobre un agravamiento en la crisis del sistema de salud en Colombia, evidenciado en el aumento récord de tutelas, dificultades en el acceso a tratamientos y una mayor carga económica para los usuarios.

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