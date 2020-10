Me siento bien y no he tenido efectos adversos: paciente que probó vacuna del COVID-19

Este miércoles se llevó a cabo el primer ensayo de la vacuna contra el COVID-19 en la Fundación Cardiovascular de Colombia, en Floridablanca, donde se aplicaron 18 dosis entre placebos y vacunas contra el coronavirus.

Carlos Carreño, de 50 años de edad fue el primer colombiano que probó la vacuna contra COVID-19 en el país. Trabaja organizando eventos y ahora participa en una importante investigación para observar la eficacia de la vacuna.

“La motivación fue esta incertidumbre en la que estamos todos y uno no puede hacer nada, entonces dije: voy a hacer algo y me voy a postular de voluntario”, afirmó Carlos Carreño.

Señaló que el proceso es “tedioso”, pues hay tiempos que se deben cumplir y hay reglas que se deben seguir rigurosamente.

Asimismo, señaló que es satisfactorio darse cuenta que es el primer voluntario de la vacuna contra el coronavirus en Latinoamérica y en Colombia, pues nunca imaginó que podría ser un ejemplo para otras personas que también quieren participar en los ensayos.

“Me he sentido muy bien, no he tenido efectos adversos, síntomas ni nada”, afirmó el voluntario después de recibir la primera dosis de la posible vacuna contra el COVID-19.

¿Qué significa el inicio de los ensayos clínicos de la vacuna en Colombia?

La doctora fármaco epidemióloga Claudia Vaca habló en Mesa BLU sobre el inicio de los experimentos clínicos de la posible vacuna contra el coronavirus en Colombia.

Señaló que los ensayos que se están realizando es algo positivo para Colombia, pero dijo que la noticia se debe tomar con la perspectiva que corresponde, pues es un ensayo que también se está realizando en otros lugares del planeta y solo se conocerán los resultados reales más adelante.

Los experimentos de este tipo son importantes para conocer el verdadero efecto de una vacuna o un medicamento, funciona garantizando que las personas que participan son conscientes que es un ensayo y que aún no sabe nada sobre su efectividad. Afirmó la doctora

Asimismo, señaló que es de gran importancia no tentarnos por la información del desempeño del medicamento en el paciente, pues solo al final se sabrá que el grupo que recibió la vacuna activa realmente está mejorando en su desempeño.

“Los voluntarios que están participando en el país están haciendo un trabajo generoso por la ciencia y para garantizar que tengamos una vacuna efectiva, si es que así se demuestra”, dijo.

Finalmente, señaló que todavía falta mucho tiempo para conocer los resultados reales, pues no antes del año 2021 el Invima podría pronunciarse y dar un veredicto de la eficacia de la vacuna.

A inicios del 2022 contaríamos con vacunas disponibles y tendremos que escoger la más eficaz, la de mejor desempeño y la de mejor precio. Encontrar ese balance va a ser difícil y será algo importante para el país Afirmó

