Médica antienvejecimiento revela las cinco señales de que empezó a perder colágeno

Para nadie es un secreto que uno de los principales miedos del ser humano es el envejecimiento y la pérdida de colágeno es un indicativo de que se está llegando, poco a poco, a esa etapa natural e inevitable.

El colágeno es la proteína más abundante del organismo y es indispensable para mantener la integridad estructural de los tejidos. Además, proporciona fuerza y elasticidad a la piel.

¿Cuándo se comienza a perder colágeno?

De acuerdo con la médica antienvejecimiento Laura Uribe, con seis años de experiencia en el tema y graduada como médico en la Universidad Metropolitana de Barranquilla, el colágeno empieza a perderse desde los 25 años aproximadamente.

"Uno empieza a dejar de producir tanto colágeno como antes a partir de los 25 años. Desde esa edad se empiezan a ver algunos signos de envejecimiento", dijo la doctora Laura Uribe.

Cinco señales de que ya empezó a perder colágeno



1. Aparición de arrugas y líneas de expresión:

"El colágeno y la elastina forman parte de la estructura de la piel y al al perderlo se marcan estas líneas de expresión y la piel pierde firmeza".

2. Perdida de la elasticidad en la piel:

"Se refleja en un aumento de la flacidez en la piel".

3. Piel más seca:

"Hay perdida de hidratación y la piel se vuelve áspera al tacto, se ve menos saludable".

4. Aumento en la fragilidad de las uñas y el cabello:

"Se vuelven as quebradizos. Las uñas y el cabello son una extensión de la piel. En todas partes se pierde colágeno, no se ve solo en el rostro.

5. Dolor y rigidez en las articulaciones:

"El colágeno también forma parte esencial de las articulaciones, empiezan a doler y se pierde lubricación".

¿Cuándo se debe acudir al médico?

La médico antienvejecimiento Laura Uribe recomienda que, una vez empiecen a aparecer signos de envejecimiento, justo en ese momento se debe acudir al médico de manera preventiva.

"Cuando ya aparecieron los síntomas de envejecimiento necesitamos hacer un tratamiento para que la producción de colágeno se nivele y así evitar la formación de arrugas y flacidez en la piel", explicó Uribe en Blu radio.

Tratamientos

mínimamente invasivos

De manera preventiva:

De acuerdo con la médico antienvejecimiento Laura Uribe, se recomiendan tratamientos preventivos como micro agujas con dermapen, hidrataciones profundas con ácido hialurónico y botox.

Después de los 35 años:

La doctora Laura Uribe recomienda tratamientos que estimulen más la producción de colágeno como micro agujas con radiofrecuencia, bio estimuladores de colágeno, nuevamente aparece el botox y rellenos con ácido hialurónico.

La importancia de escoger un buen profesional para este tipo de tratamientos

Para este tipo de tratamientos es importante tener en cuenta el profesional de la salud a escoger. Se recomienda, preferiblemente, que sea médico de profesión especialista en medicina estética y antienvejecimiento.

"No es lo mismo un médico que no esté entrenado en la realización de este tipo de procedimiento y tampoco es lo mismo un profesional que no sea médico y que haga este tipo de procedimientos, pero el problema no son los tratamientos. Todo procedimiento de medicina estética tiene una complicación, todo tiene su riesgo y el asunto está en escoger a la persona que quisieras que manejara tu complicación, eso es lo que en realidad marca la diferencia. Nuestro propósito es mejorar la belleza que ya tenemos, no cambiar las facciones de la persona", enfatizó la médico Laura Uribe.