Medimás advierte a MinSalud que fallo que ordena disolución tiene vacíos jurídicos

Blu Radio conoció la carta que el presidente de Medimás, Alex Fernando Martínez, le envía al ministro de Salud para solicitarle tener en cuenta los vacíos jurídicos.

Publicidad

En la carta que consta de seis páginas, el presidente de la EPS asegura que la figura de intervención se configura como una medida extrema que tiene como objetivo establecer si la entidad respecto de la cual se toma posesión será objeto de liquidación.

“Una medida de este tipo enviará un mensaje desconfianza debido a que podría implicar el reconocimiento de que el plan de reorganización aprobado por la superintendencia nacional de salud desde un principio estaba llamado a fracasar en efecto se desconoce harían también los importantes avances y mejoras que ha tenido Medimás respecto a la crisis y la represa de servicios que dejó Cafesalud”, dice.

Publicidad

También asegura en la carta que una medida de intervención desconocería la responsabilidad de Cafesalud en la problemática y generaría un mensaje indeseable en el sector salud.

Publicidad

“Intervenir una EPS que apenas lleva 21 meses de cumplimiento del Plan de Reorganización, con mejorías notables, da un mensaje de inseguridad y desconfianza frente a la institucionalidad. Verbigracia, ha sido de su conocimiento. que Medimás EPS S.A.S. ha venido adelantando desde hace varios meses acercamientos con inversionistas que permitan solventar, entre otros, los graves impactos económicos que ha causado la represa de servicios de Cafesalud; la cual, como es de su conocimiento, es producto de serias falencias y del presunto desconocimiento que dicha entidad tenía, siquiera de la situación de sus usuarios y de los distintos procesos judiciales en los que fue vinculada. Ese tipo de situaciones, aunque no debieron ser asumidas por Medimás, en aras de garantizar los derechos de los usuarios ha sido frotada de la mejor manera posible”, señala la misiva.

En otro párrafo de la carta Martínez, asegura que no se puede servir fundamento para motivar una eventual decisión de intervención o toma de posesión frente a la entidad porque:

Publicidad

“Cualquier manera Medimás EPS S.A.S se encuentra inmersa en los plazos y términos establecidos en el proceso de reorganización de resolución 2426 de 2017 antecedentes de los cuales entre otras cosas se fijó que antes de cinco años la EPS no alcanzaría un punto de equilibrio en las proyecciones financieras por lo cual evaluar el comportamiento financiero de esta EPS, de cara a los requisitos de habilitación financiera del decreto 780 de 2016 tal como se advirtió entre otros escenarios en el recurso de reposición de la resolución 10087 de 2018, no solo el desproporcionado si no que no cuenta con ello legal y rompe con la confianza legítima que le asiste a está vigilada”, dice.

Publicidad

Lea también: Suspensión de giros a las 48 IPS de Medimás se dio por orden de la Supersalud: Adres

Respecto a la capacidad de afiliación Medimás asegura que tanto para el régimen contributivo como para el subsidiado es necesario poner en conocimiento que mediante NURC 1-2017-186914 y 1-2017-186911. Medimás efectuó la solicitud de modificación de la capacidad de afiliación en la modalidad mixta para el régimen contributivo y la redistribución de la capacidad de afiliación en el régimen subsidiado a la superintendencia nacional de salud sin que se haya efectuado respuesta por parte de este ente de control.

Publicidad

“Resulta relevante y cuyo silencio impide que se puedan adoptar medidas de fondo que puedan llegar a la vendo a la intervención de la EPS pues lo que siembras claro es que hay vacíos determinantes en las condiciones de operación de Medimás que no han sido resueltos por esa entidad de control y que, no obstante, son objeto de existencia sin lugar a considerar la particular situación de la EPS y la aplicabilidad del proceso del proceso de reorganización institucional”, señala.

Publicidad

Por otro lado, asegura que, aunque Medimás es sujeto de varias medidas administrativas nunca ha existido una retroalimentación por parte de la superintendencia nacional de salud que contribuye a esta a estabilizar la operación de esta compañía y per se la presentación del servicio público de la salud incluso se tiene que no ha existido un seguimiento del ente público varias solicitudes elevadas por está vigilada tendencias evitar que se genere un daño a los usuarios o estabilidad financiera de la compañía.

Observe aquí el documento:

Publicidad