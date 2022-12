¿Miedo al pene?, entonces usted padece penefobia

“Sucede cuando a la muchacha le hablan de pene y empieza a sentir nauseas, se pone a temblar, en fin, le da pánico”, dijo.

Según expertos este miedo es generado por experiencias traumáticas que han vivido en la infancia.

“Cuando la mente está mucho más débil, capta muchas más cosas, se pueden crear heridas mentales en el cerebro de la experiencia negativa”, explicó.

González se refirió a la especialista en terapia sexual, Helen Kaplan, quien dice que solo el 1% de las mujeres lo padecen.

“Las que hacen parte de esta estadística no siempre lo demuestra, sino que la disimula diciendo frases como: no me interesa el sexo, yo quiero ser una mujer soltera, no quiero tener relaciones sexuales con hambres, pero la realidad es que en el fondo es un pánico al pene”, indicó González.

“El abuso sexual es una de las experiencias que puede permitir que esta fobia exista, pero también nace por otras que tienen que ver con los ambientes donde hay traumatismo o violencia”, finalizó.