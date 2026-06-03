En tres años MinSalud amplió cobertura con 14.468 equipos e inversión de $6,87 billones

Según cifras entregadas a través de un comunicado del Ministerio de Salud, en un periodo de tres años y medio, Colombia habría desplegado 14.468 Equipos Básicos de Salud (EBS) en todo el territorio nacional, alcanzando cobertura en los 32 departamentos, distritos y los 1.123 municipios. Esta expansión, financiada con recursos del Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Participaciones y las Entidades Promotoras de Salud, marca un avance en la implementación del modelo de Atención Primaria en Salud con enfoque territorial.

Del total de equipos, 10.983 fueron financiados con recursos nacionales, 2.626 mediante el Sistema General de Participaciones y 859 por las EPS. A este despliegue se suman 124 equipos especializados integrados por profesionales en áreas como ginecología, pediatría, psiquiatría, medicina interna y medicina familiar, lo que amplía la capacidad de respuesta en regiones con limitaciones de acceso a servicios especializados. También se integraron 128 equipos con enfoque diferencial para comunidades étnicas y 98 equipos orientados a la atención de jóvenes en el marco de programas específicos.

La inversión acumulada para la implementación de esta estrategia asciende a 6,87 billones de pesos, incluyendo la vigencia de 2026. Estos recursos se han dirigido a fortalecer la atención primaria con énfasis en poblaciones vulnerables y zonas rurales dispersas. Como resultado, más de 9,5 millones de familias han recibido servicios de salud directamente en sus territorios, mediante intervenciones que abarcan desde la prevención hasta el manejo de enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión, diabetes y afecciones cardiovasculares, además de acciones en vacunación, salud materna y nutrición.

La estrategia también ha permitido avances en la atención en salud mental, con procesos de identificación temprana de riesgos, orientación psicosocial y remisión a servicios especializados. Desde abril de 2024, cuando inició la sistematización de información, hasta febrero de 2026, se han caracterizado cientos de miles de familias con distintas condiciones, incluyendo disfunción familiar, sobrecarga en cuidadores y ausencia de redes de apoyo, lo que ha facilitado la priorización de acciones de cuidado.



En paralelo, según estas cifras, los indicadores de cobertura en salud muestran una evolución positiva entre 2021 y 2025. La captación temprana de gestantes aumentó de 46,05% a 58,59%, mientras que el acceso a tamizajes para VIH, sífilis y hepatitis B en mujeres gestantes pasó de 66,97% a 81,41%. Asimismo, se registraron incrementos en la valoración integral por ciclos de vida, tanto en jóvenes como en adultos y personas mayores, superando en varios casos el 60% de cobertura. El tamizaje de cáncer de cuello uterino mediante ADN-VPH también presentó un crecimiento significativo, pasando de 1,68% a 20,9%.

La inversión en infraestructura y dotación en salud complementa este despliegue. Con 1.882 proyectos ejecutados en 609 municipios y los 32 departamentos, se han destinado 4,4 billones de pesos para mejorar la capacidad instalada del sistema. Estas acciones han permitido ampliar el acceso a servicios para más de 2,5 millones de personas en zonas rurales, fluviales y marítimas.

Entre los proyectos destacados se encuentra el buque hospital Benkos Biohó, diseñado como un centro de atención primaria móvil con capacidad para ofrecer servicios de mediana y alta complejidad. Esta embarcación operará en el Pacífico colombiano, llevando atención médica a comunidades ubicadas en corredores costeros y ríos navegables en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

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En materia de resultados en salud, el país registra una reducción sostenida en indicadores clave entre 2022 y 2025. La mortalidad por desnutrición en menores de cinco años disminuyó de 406 casos en 2022 a 160 en 2025, lo que representa una reducción del 59,7% en la tasa. Asimismo, la mortalidad perinatal mostró una disminución tanto en número de casos como en tasas, mientras que la mortalidad en menores de un año y en menores de cinco años también evidenció descensos significativos en diferentes regiones.

La mortalidad materna temprana registró una reducción del 30% en el número de casos durante el mismo periodo, con avances en varios departamentos y la eliminación de casos en algunos territorios. Estas variaciones reflejan cambios en la cobertura de atención prenatal, la calidad de los servicios y la capacidad de respuesta del sistema.

En el ámbito de la soberanía sanitaria, el país avanza con una estrategia orientada a fortalecer la producción nacional de medicamentos. A través de una inversión de 1,377 billones de pesos y acuerdos interinstitucionales con entidades como el Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Nacional de Salud, la Universidad de Antioquia y Vecol S.A., se busca ampliar la capacidad de producción de fármacos, vacunas y otros insumos esenciales.

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Esta iniciativa contempla la modernización de infraestructura, el desarrollo tecnológico y la articulación entre instituciones públicas, con el objetivo de garantizar disponibilidad y acceso a medicamentos en todo el territorio nacional. La estrategia tiene alcance nacional y se orienta a consolidar capacidades en investigación, innovación y producción farmacéutica dentro del país, con intervenciones que abarcan desde la atención primaria hasta la infraestructura y el seguimiento de indicadores de salud pública en Colombia.