Nadie merece morir en una cárcel por coronavirus: New York Times

Cerca de 100 reclusos han fallecido por coronavirus tras infectarse en la cárcel en donde estaban en los Estados Unidos. Ese fue el tema del editorial de este viernes del New York Times, el prestigioso diario estadounidense, que quiere reflejar la dura situación sanitaria que enfrenta la comunidad carcelaria de cara a la pandemia del COVID-19.

El mensaje es claro , según el diario: nadie merece morir en prisión por infectarse de coronavirus. Y es a lo que se enfrentan miles de reos, dice el periódico, pues la sobrepoblación en cárceles de ese país está entre un 12 a 19 por ciento (en Colombia es del 53% ).

Según la nota editorial, hay casos críticos como la cárcel de Marion, en Ohio, en donde el 80 por ciento de los 2.011 reclusos dieron positivo para coronavirus.

Y como medida de contención, se habla del envío a prisión domiciliaria o directamente a ‘libertad por compasión’ de ciertos reclusos con delitos menores, penas casi cumplidas o situaciones médicas y de edad especiales.

En tal sentido, dice el New York Times, hacerlo así no solo es una medida sanitaria que ayudaría a contener los contagios en cárceles, sino que sería también un ‘acto de misericordia’ pues no debe haber “sentencias de muerte para delitos menores”.

