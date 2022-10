No hay alcohol glicerinado suficiente en el Hospital Universitario de Santander

Según lo explicó Oscar Araujo, de la Asociación Colombiana de Médicos del país, se han presentado varios reportes en los que se indica que la unidad de urgencias del Hospital Universitario de Santander no tiene alcohol suficiente para las diferentes necesidades que hay en esa área.

“Lamentablemente en el acceso a los elementos de protección personal no es un tema que se esté garantizando en todas las instituciones de salud del país, particularmente hay un tema de deficiencias en la funciones públicas; otro punto es lo que está alrededor de la atención en salud, es decir, nosotros necesitamos garantías para no contagiar a los miembros de las familia de los médicos, debemos tener sitios habilitados para poder hacer nuestras necesidades básicas como dormir o bañarnos y eso debe ser por fuera del hogar”, explicó Araujo.

Otro tema importante para los médicos es el del transporte, puesto que se han presentado situaciones de discriminación contra los trabajadores de la salud y en ese sentido el mensaje a la comunidad es que los contagios no se van a detener por agredir a los médicos o auxiliares, por eso es importante que los trabajadores de la salud tengan garantizado su servicio de transporte.

“Hay una serie de medidas que no se han tocado, es lamentable lo que expide el gobierno nacional donde acude a la obligación del sector salud para que atiendan la emergencia y nosotros como personal de salud no nos estamos librando de nuestra responsabilidad, comprendemos absolutamente que somos el gremio que tiene la capacidad para atender la situación sanitaria que se nos está presentando pero lo que no vamos a asistir es aun escenario de suicidio colectivo, en donde no nos brindan los elementos de protección personal”, subrayó Araujo.

Los internos y residentes se encuentran en etapa de formación y se les debe garantizar todas los elementos de protección y la mejor capacitación para atender COVID19. También algo indispensable: garantizarles afiliación a ARL, EPS y seguro de vida. @MinSaludCol @Fruizgomez https://t.co/yxGEH21WFp — OSCAR ARAUJO (@OscarAraujoQ) April 11, 2020

