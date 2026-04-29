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Blu Radio  / Salud  / Nueva EPS anuncia reunión con el Instituto Nacional de Cancerología tras suspensión parcial de servicios

Nueva EPS anuncia reunión con el Instituto de Cancerología tras suspensión parcial de servicios

El agente interventor de Nueva EPS informó que se realizará un encuentro con directivas del Instituto Nacional de Cancerología para revisar la situación financiera y garantizar la continuidad de la atención a pacientes oncológicos, luego del anuncio de suspensión de algunos servicios.

Nueva EPS e Instituto Nacional de Cancerología
Foto: Nueva EPS e Instituto Nacional de Cancerología
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 29 de abr, 2026

Tras el anuncio emitido por el Instituto Nacional de Cancerología sobre la suspensión de algunos de sus servicios debido a grandes deudas de Nueva EPS con el instituto, el agente interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina Gómez, anunció la realización de una reunión de emergencia con las directivas de esta entidad.

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  1. Instituto de Cancerología.jpg
    Foto: Instituto Nacional de Cancerología
    Foto: Instituto Nacional de Cancerología
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Según lo que dice, el encuentro tiene como objetivo evaluar la situación relacionada con el flujo de recursos y plantear alternativas que permitan garantizar la continuidad de la atención a los pacientes oncológicos que reciben servicios en este centro especializado.

De acuerdo con lo señalado por Nueva EPS, el propio Instituto indicó en su comunicación que los pacientes que actualmente se encuentran en tratamiento no verán interrumpida su atención y que los servicios de urgencias continuarán operando con normalidad. En ese contexto, Ospina Gómez aseguró que se busca restablecer y mantener la prestación de los servicios.

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Foto: Instituto Nacional de Cancerología
Foto: Instituto Nacional de Cancerología

El interventor también informó que varias cuentas pendientes ya han sido validadas y están previstas para pago en la próxima semana, como parte de las acciones orientadas a atender los compromisos financieros con la institución.

Asimismo, manifestó que la decisión del Instituto se conoció de manera sorpresiva e hizo un llamado al diálogo para evitar afectaciones en la atención de los afiliados. Indicó que la entidad está dispuesta a sostener conversaciones que permitan abordar la situación y evitar nuevas suspensiones.

Finalmente, reconoció que la situación responde a una deuda acumulada que, según explicó, se originó antes del proceso de intervención de Nueva EPS.

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