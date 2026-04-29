Interventor Nueva EPS: "Atención en Instituto de Cancerología debe resolverse antes del 4 de mayo"

La reciente suspensión en la recepción de nuevos pacientes remitidos por la Nueva EPS en el Instituto Nacional de Cancerología encendió las alarmas en el sistema de salud colombiano. El gerente interventor de la entidad, Jorge Iván Ospina, aseguró que la situación deberá resolverse antes del próximo 4 o 5 de mayo, en medio de una crisis marcada por deudas millonarias, ausencia de contrato y tensiones institucionales.

En entrevista con el periodista Néstor Morales, Ospina reconoció la gravedad del escenario, pero fue enfático en que la solución está en marcha. “Resolverlo y tener una mirada asertiva en relación a lo que plantea el Instituto Cancerológico”, afirmó, al referirse a la urgencia de restablecer la atención para los pacientes.



Deuda millonaria y falta de contrato: el origen de la crisis

Uno de los principales factores que desencadenaron la suspensión es la inexistencia de un contrato vigente entre la Nueva EPS y el Instituto Nacional de Cancerología desde hace al menos cuatro meses. A esto se suma una deuda que supera los 130 mil millones de pesos, correspondiente a servicios de alta complejidad ya prestados.

“El Instituto nos señala que no tienen contrato con la Nueva EPS y por tanto es una irresponsabilidad prestar servicios con una entidad con la que no tiene contrato”, explicó Ospina. Asimismo, reconoció que existen “cuentas por pagar realmente importantes que reconocemos en mayoreé”, lo que obliga a una conciliación inmediata.

El interventor detalló que parte de estas obligaciones serán cubiertas en el corto plazo: “Aquellas cuentas por pagar que ya tenemos listas, como habíamos planificado, las pagaremos la próxima semana” .



Comunicado Instituto Cancerología Foto: Instituto Cancerología

Pacientes oncológicos: prioridad en medio de la incertidumbre

La preocupación central gira en torno a los pacientes con cáncer, quienes dependen de tratamientos continuos y oportunos. Ospina criticó la forma en que se hizo pública la suspensión, señalando el impacto emocional que genera en los usuarios.

No merece el paciente un titular como el que se ha planteado… enterarse por la radio o por la prensa que se le cerrarán servicios expresó.

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En ese sentido, envió un mensaje de tranquilidad a quienes ya están en tratamiento: no habrá interrupciones en su atención. “Los pacientes que están en tratamiento no serán interrumpidos… tampoco se interrumpirán las urgencias oncológicas”, aseguró .

Sin embargo, la incertidumbre persiste para los nuevos pacientes que requieren diagnóstico o inicio de tratamiento, un punto crítico que el funcionario espera resolver en reuniones inmediatas con las directivas del instituto.

Plan de choque y capitalización estatal

Ante la magnitud de la deuda, la Nueva EPS adelanta un plan de pago que incluye recursos disponibles en el corto plazo y una eventual capitalización por parte del Estado. Aunque Ospina no precisó la cifra exacta del primer desembolso, confirmó que existe un acuerdo previo que será honrado.

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Tenemos cómo pagar el acuerdo de pago pactado… estaba planificado para ser aportado en la próxima semana indicó durante la entrevista .

Más allá del caso puntual, el gerente interventor dejó entrever fallas estructurales en la gestión del sistema. Según explicó, la falta de previsión y la dilación en la firma de contratos reflejan problemas administrativos de fondo.

“A veces quienes asumen la responsabilidad… no evalúan con responsabilidad lo que significa la dignidad de las personas y tener una red oportuna”, afirmó.

Asimismo, reconoció que parte de la deuda es histórica, con cuentas que superan los 300 días de antigüedad, lo que dificulta su resolución inmediata y obliga a procesos adicionales dentro del marco de la intervención.