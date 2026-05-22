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OMS confirma otro caso de hantavirus en crucero MV Hondius: contagios suben a 12

El máximo responsable de la OMS recordó que se continúa haciendo el seguimiento a más de 600 posibles contactos en 30 países.

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Por: EFE
|
Actualizado: 22 de may, 2026

Un caso adicional de hantavirus relacionado con el crucero MV Hondius ha sido confirmado este viernes, en un miembro de la tripulación que desembarcó en Tenerife y fue repatriado a Países Bajos, por lo que los contagios totales se elevan a 12, señaló la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Vea también:

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Salud

¿Qué tan alta es la mortalidad por el hantavirus?

La cifra de fallecidos se mantiene en tres, indicó en rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien puntualizó que no se han registrado más muertes desde el 2 de mayo, día en el que el brote fue notificado por primera vez a su agencia.

"Seguimos instando a los países afectados a vigilar cuidadosamente a todos los pasajeros durante el resto del periodo de cuarentena", agregó Tedros, subrayando que el nuevo caso registrado ha estado en aislamiento desde su repatriación.

Hantavirus

El máximo responsable de la OMS recordó que se continúa haciendo el seguimiento a más de 600 posibles contactos en 30 países, aunque aún queda por localizar "un pequeño número de contactos de alto riesgo".

Tedros reiteró su agradecimiento a los países que cooperaron en la respuesta a la crisis y a la investigación epidemiológica, incluidos Argentina, Cabo Verde, Chile, Países Bajos, Sudáfrica, España y el Reino Unido.

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