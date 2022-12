Operador de salud alerta que cobraría a médicos atención que no sea urgencia vital

Rodrigo Sepúlveda, jefe de la oficina AGM Salud, Asociados del Gremio Médico, se refirió en Mañanas BLU al memorando que hizo la entidad sobre un posible descuento de nómina a los médicos que atiendan a un paciente que no tenga una "urgencia vital".



“Se trata de un comunicado interno y no significa que sea descontado aquello que los médicos no atiendan como una urgencia vital”, dijo.



El memorando de la entidad afirma: “Se les informa a todos los médicos generales que las cuentas que sean glosadas de pacientes que sean atendidos en el servicio de urgencia por EPS, que no tienen convenio con la Unidad Clínica La Magdalena y que no sean urgencia vital serán descontadas al médico que las genere”



Sepúlveda señaló que la comunicación fue emitida porque las EPS no les está pagando la atención de pacientes y las consultas médicas.



“El triage es el que define qué es una urgencia vital y con base a ello nos regimos para tratar al paciente”, dijo.



“Llega un paciente con dolor de cabeza y no es una urgencia vital, el medico la metió por EPS que no tiene convenio. El doctor tendrá que responder por no seguir las directrices que se le da”, manifestó.



“El médico debe atender a todos los pacientes, pero si no es una urgencia vital tendremos que descontarle la consulta”, puntualizó.



Este es el memorando de AGM Salud.







Horas después el operador AGM Salud emitió un comunicado en el que se refiere a la situación causada por la misiva asegurando que el lenguaje de la misma no permite “entender su verdadero contexto e intención”.

Publicidad

Afirma que el operador no desea promover una cultura de la indolencia, pero insta a los ciudadanos a hacer uso “adecuado” de los servicios médicos y de urgencias para evitar congestiones y este tipo de situaciones.

Sobre el doctor Rodrigo Sepúlveda informan que será sometido a un proceso de investigación interna “por desbordar sus competencias y adoptar medidas que no representan el espíritu de vocación y servicio” del operador.

Publicidad

Este es el comunicado completo:

Publicidad