Pacientes Colombia respalda plan para Nueva EPS, pero pide cautela por traslado de afiliados

La propuesta de trasladar afiliados de Nueva EPS a otras EPS, planteada por la ministra de Salud designada del Gobierno de Abelardo De La Espriella, Ana María Vesga, comenzó a generar reacciones entre los representantes de los pacientes. Aunque la iniciativa recibió respaldo por parte de Pacientes Colombia, la organización hizo un llamado a que cualquier decisión se adopte con prudencia y tras un análisis técnico de la capacidad real del sistema.

Durante una entrevista con Mañanas BLU, Vesga afirmó que una de las alternativas para iniciar el rescate de Nueva EPS sería redistribuir parte de sus afiliados hacia otras EPS, con el propósito de descongestionar la entidad y facilitar su recuperación.

La propuesta surge en medio de la profunda crisis que atraviesa Nueva EPS, la aseguradora con más de 12 millones de afiliados en el país, que enfrenta múltiples dificultades relacionadas con la entrega oportuna de medicamentos, la asignación de citas con especialistas, autorizaciones de servicios y una compleja situación financiera.

Frente a este panorama, el vocero de Pacientes Colombia, Denis Silva, aseguró que la iniciativa debe ser estudiada cuidadosamente y que el nuevo Gobierno deberá convocar de manera prioritaria a todos los actores del sistema antes de tomar una determinación de esta magnitud.



Silva señaló que, aunque reconoce la experiencia de la ministra designada y manifestó la disposición de la organización para acompañar su gestión, persisten dudas sobre la capacidad de las demás EPS para asumir un traslado masivo de usuarios.

“La propuesta de la doctora Ana María Vesga de pensar en trasladar pacientes a otras EPS para descongestionar Nueva EPS hay que analizarla con cabeza. Sabemos que ella conoce el sector, pero primero hay que esperar al 7 de agosto, reunir a todos los agentes del sistema y preguntarnos qué EPS tiene hoy la capacidad financiera, administrativa, logística y de cartera para recibir siquiera 100.000 nuevos afiliados. No hay una sola EPS que cumpla con esas condiciones”, afirmó.

El representante de Pacientes Colombia reiteró que la prioridad debe ser proteger a los usuarios y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud, evitando que una decisión apresurada agrave la crisis que actualmente enfrenta el sistema.

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Asimismo, sostuvo que la organización respaldará las iniciativas que impulse la nueva ministra, siempre que estén orientadas a garantizar el derecho fundamental a la salud y se construyan con el consenso de los diferentes actores del sector.