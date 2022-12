Pasajeros cuestionan rigurosidad de controles por coronavirus en el Cortissoz

Son cerca de 8.000 los pasajeros que a diario ingresan al aeropuerto Ernesto Cortissoz. Una cifra que, de acuerdo con autoridades en Barranquilla, se incrementaría días previos a la asamblea del BID que se llevará a cabo en la capital del Atlántico.

El desarrollo de este evento, que se realizará entre el 18 y el 22 de marzo próximos, ha generado preocupación entre los barranquilleros debido a la cantidad de viajeros nacionales e internacionales que llegarán a la ciudad en medio de la alerta mundial por el coronavirus.

Frente a este panorama, pasajeros del Cortissoz que fueron consultados por BLU Radio cuestionaron la rigurosidad de los protocolos aplicados por autoridades de la terminal aérea para prevenir la propagación del virus.

“Yo llegué por Medellín y el muchacho solo me preguntó si venía de China, pero no me hizo ningún control”, explicó una de las viajeras proveniente de Madrid, España.

Por su parte, el departamento de Comunicaciones del aeropuerto explicó que los protocolos sanitarios por parte de Migración Colombia, con el apoyo de las secretarías de Salud departamental y distrital, son aplicados únicamente a pasajeros provenientes de vuelos internacionales.

“Estamos atentos y trabajando en coordinación con Migración Colombia y cumpliendo los protocolos establecidos para que la llegada de todos los viajeros sea rápida y segura”, puntualizó el director Comercial del Cortissoz, Marcel Di Muzio.

Sin embargo, pasajeros de vuelos internacionales que durante la mañana de este martes arribaron al aeropuerto de la ciudad manifestaron bajos niveles de rigurosidad en los controles sanitarios establecidos por la terminal aérea.

“Yo vengo de Curazao. A mí solo me preguntaron si venía de Aruba o si había visitado otro país, pero no me hicieron controles ni encuestas”, detalló otro de los viajeros.

Serán cerca de 7.000 los ciudadanos nacionales e internacionales los que espera recibir la ciudad durante el desarrollo de la asamblea, por lo que las autoridades continuarán reforzando los protocolos establecidos, como encuestas, controles epidemiológicos y sensores térmicos en puntos estratégicos de la ciudad.

