Preferiría que la cuarentena no se levantara: secretario de Salud de Bogotá

El secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, dijo en BLU Radio que es partidario de que no se levante la cuarentena en la ciudad , dado que, de haber más contagios, el sistema de salud podría colapsar.

“Como autoridad sanitaria, preferiría que la cuarentena no se levantara. La cuarentena ha permitido que se disminuya, no solo la morbilidad y mortalidad por COVID-19, sino por otras condiciones, de modo que, cuando nosotros todavía no contamos con las unidades de cuidados intensivos suficientes para atender la demanda, uno no estaría de acuerdo con levantar la cuarentena”, puntualizó.

En ese sentido, el funcionario dijo que la velocidad de contagio aumentará cuando haya más gente en la calle y eso pondría en aprietos al sistema de salud.

“Si me angustia que haya más pacientes que respiradores”, puntualizó Gómez, quien manifestó que se podría abrir, paulatinamente, algunos sectores de la ciudad.

De otro, lado, el funcionario reveló que la Alcaldía adquirió insumos para garantizar la seguridad al personal de salud que atiende la emergencia del COVID-19 en la ciudad.

“En este momento, podemos dar un parte de tranquilidad. Hay elementos de bio protección para el personal de la salud. Ayer, desde la Secretaría Distrital, se logró redondear la compra de elementos de protección personal que cuenta 1.162.000 tapabocas, 1.800.000 pares de guantes, 1.200.000 batas antifluido, 4.200 monogafas, 10.500 frascos de desinfectante, destinados para las cuatro subredes hospitalarias del sector público”, puntualizó.