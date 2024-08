Presidenta de Acemi: "Difícil creer que se escondan medicamentos; hay desabastecimiento"

La presidenta de Acemi, Ana María Vesga, lanzó una advertencia sobre la grave situación que enfrenta el sector de la salud en Colombia. Según dijo en diálogo con Mañanas Blu, este podría ser el peor año para la historia del sector, debido a la falta de recursos que hay. Una de las preocupaciones principales, explicó, es el giro de los recursos conocidos como presupuestos máximos, destinados al pago, especialmente, de medicamentos que no están incluidos en el plan de beneficios.

Mencionó que, desde el mes junio, las EPS no han recibido estos recursos, lo cual representa un déficit mensual de aproximadamente 300.000 millones de pesos. Además, dijo que el Ministerio de Hacienda, en una respuesta a un congresista, comunicó que, debido al bajo recaudo fiscal, estos recursos no estarán disponibles hasta finales del año.

Esta situación, de acuerdo con Vesga, tiene un impacto directo en el sistema de salud, ya que se estima que habrá un déficit de cinco billones de pesos para cubrir el pago de dichos medicamentos de alto costo. Además, las cifras de las EPS indican que la siniestralidad ha aumentado significativamente, alcanzando niveles del 110, 112 %, lo que significa que el sistema está consumiendo más de lo que puede cubrir, según asevero.

Desabastecimiento de medicamentos

Respondió también a los recientes videos en los que quedó en evidencia que en algunas entidades no se les estaba entregado medicamentos a los usuarios, pese a que sí había, según el inventario. Fue la Superintendencia de Salud la que denunció. La presidenta de Acemi dijo que le cuesta creer que sea así, pero admitió que la situación de abastecimiento sí es real.

“Me cuesta trabajo creerlo. Realmente la situación con los usuarios es muy crítica; los medicamentos, claro que hay un problema de abastecimiento, como lo hemos mencionado. Yo no sé, en el caso particular de las visitas que está haciendo el superintendente y los hallazgos, pues hay particularidades que, tanto gestor farmacéutico como la EPS tendrán que aclarar, pero cuesta creer que esa sea una decisión deliberada de no entregar un medicamento. Esa no es la razón de ser de ninguna de esas dos entidades y bueno, pues tendrán que aclararlo directamente tanto el gestor como las EPS”, precisó.

Vesga detalló que la falta de recursos y la demora en la entrega de los presupuestos máximos también están afectando la atención a los pacientes. Incluso, agregó, ya se han reportado cancelaciones de citas, falta de entrega de medicamentos y dificultades en las autorizaciones. Aunque reconoció que el “sistema de salud no se apaga de la noche a la mañana”, si puede ir “deteriorándose”.

“Tenemos enorme preocupación porque, evidentemente, lo que sí estamos viendo ya y esto ha venido bajando desde los grandes prestadores, tanto públicos como privados, inclusive los mismos que están hoy recibiendo el mecanismo de giro directo que se ha buscado implementar para facilitar ese flujo de recursos en el sistema, se están dando cuenta de que bueno, sí, de pronto el giro directo dispara, digámoslo así, a más prestadores, pero no lo suficiente. Entonces, los prestadores se ven en dificultad para prestar sus servicios. Ni hablar del desabastecimiento, es real la situación en el país; todo esto impacta y finalmente el usuario lo que empieza a sentir es cancelación de citas, no entrega de su dispensación de su fórmula completa o dificultad en las autorizaciones”, detalló.

Ante esta situación, Vega ha manifestado su preocupación y ha pedido al Gobierno que se tomen medidas urgentes para resolver el problema de financiamiento y garantizar la atención adecuada a los pacientes. Por eso, también señaló que la reforma de la salud debe ser enfocada en los pacientes y no solo en las EPS.

En cuanto a las relaciones con el Gobierno y el Ministerio de Salud, Vesga expresó que no hay reuniones recientes para trabajar en el texto de la reforma de la salud. Sin embargo, afirmó que Acemi será respetuosa de los acuerdos en los que estuvieron de acuerdo con el Gobierno, pero presentará observaciones en los aspectos en los que no.