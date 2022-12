Presupuesto del sector salud se reduciría en casi un $1 billón en 2017

Según el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para el próximo año, los recursos destinados para el sector salud pasarán de 4,2 billones de pesos este año a 3,3 billones de pesos en 2017, lo que representa un recorte de 900 mil millones de pesos.



Sin embargo, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que los recursos para garantizar la prestación del servicio de salud a los colombianos están asegurado.



“Nosotros vemos que en este presupuesto se cumple lo básico del sector de la salud, que son los recursos para la cobertura universal del sistema, los recursos para la unificación de los regímenes contributivo y subsidiado y los recursos para el programa de vacunación que por cierto es el más grande de América Latina”, aseguró el funcionario.



Ante los reparos hechos por algunos congresistas, Cárdenas aseguró que en los próximos días se reunirá con el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, para asegurar que el recorte no afecte el sistema ni la prestación del servicio. “Fruto de este encuentro con el ministro de Salud, se podría concertar una visión unificada de lo que se necesita para el sector de la salud”.



Este recorte que está afectando a la cartera de salud, ha generado reparos en el marco de debate que se adelanta en el Congreso de la República para aprobar la partida presupuestal de 2017, sin embargo, el Ministerio de Salud no es el único afectado, sino que también habrá apretón en las cuentas de los sectores de agricultura, minas y energía, transporte, entre otras.



Escuche en este audio más información sobre:



-En la Universidad El Rosario, de Bogotá, se desarrolla un debate sobre el plebiscito por la paz; las discusiones han estado centradas en si el acuerdo se podría renegociar o no dependiendo del resultado en las urnas.



-Siguen los esfuerzos del magistrado Jorge Pretelt para dilatar su proceso en el Senado. Hace algunos minutos pidió que el presidente del Congreso sea inhabilitado para participar en la votación sobre su caso.



-Sigue cerrada la vía entre Bogotá y Villavicencio. El mal estado del tiempo no ha permitido que la maquinaria llegue al punto del derrumbe.



-Las autoridades ofrecen 100 millones de recompensa por información que permita dar con el paradero de los cuatro arroceros secuestrados por el ELN en Arauca.



-Cerca de 40 niños de la Institución Educativa Fray Julio Tobón Betancur en El Cármen del Viboral, Antioquia, resultaron intoxicados por los alimentos que provee el colegio.



-Las autoridades en México intentan establecer la autenticidad de la foto en la que aparece la actriz Kate del Castillo con el hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, recientemente secuestrado en Puerto Vallarta.



-Las autoridades en California no han podido apagar el enorme incendio que comenzó hace dos días en zonas como San Bernardino.



-La colombiana Doris Patiño quedó eliminada de los Juegos Olímpicos de Río en Taekwondo



-En Puente Aranda los ciudadanos están desesperados por el aumento de presencia de habitantes de la calle, sobre todo, después de que tuvieran que salir del caño por el aguacero de esta madrugada.



-En el municipio de Soacha los habitantes se quejan de que los delincuentes se están robando las cámaras de seguridad.