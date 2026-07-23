¿Quién será la ministra de Salud de De la Espriella? Estos son los nombres que suenan

En el marco de la conformación de su equipo de Gobierno, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, se encuentra evaluando minuciosamente las hojas de vida de las candidatas para asumir la titularidad del Ministerio de Salud y Protección Social. La designación de esta jefatura se ha convertido en una de las decisiones más esperadas y estratégicas de cara al inicio de la nueva administración nacional.

Dentro de las opciones que analiza el mandatario electo figuran cuatro mujeres de amplia visibilidad e influencia en la gestión sanitaria y la política pública del país: Edna Tafur, Ana María Vesga, Diana Cárdenas y Olga Lucía Zuluaga.

Las candidatas a la cartera sanitaria

La revisión detallada de cada perfil busca garantizar la elección de un liderazgo capacitado para hacer frente a los retos operativos, regulatorios y financieros del sistema de salud. En el sonajero presidencial destacan los siguientes nombres:

Edna Tafur: Su hoja de vida forma parte del grupo de perfiles evaluados directamente por el presidente electo para conducir las políticas del sector.

Su hoja de vida forma parte del grupo de perfiles evaluados directamente por el presidente electo para conducir las políticas del sector. Ana María Vesga: Vinculada de manera cercana al análisis del aseguramiento y la representación del sector de la salud, figura entre las alternativas de peso dentro de la selección.

Vinculada de manera cercana al análisis del aseguramiento y la representación del sector de la salud, figura entre las alternativas de peso dentro de la selección. Diana Cárdenas: Con trayectoria en la formulación de políticas públicas de salud y manejo del aseguramiento social, representa una alternativa de perfil técnico dentro de la baraja.

Con trayectoria en la formulación de políticas públicas de salud y manejo del aseguramiento social, representa una alternativa de perfil técnico dentro de la baraja. Olga Lucía Zuluaga: Conocida por su vinculación a la gestión y representación de la red hospitalaria, completa la lista de profesionales en revisión.

Un nombramiento estratégico para la nueva administración

Quien asuma el Ministerio de Salud en el Gobierno de Abelardo De La Espriella enfrentará un escenario de urgencia financiera y operativa, marcado por un sistema con un déficit multimillonario, desabastecimiento de medicamentos y cifras récord de tutelas. El principal desafío inmediato será ejecutar el prometido plan de choque de 10 billones de pesos en sus primeros 90 días para sanear deudas con clínicas y hospitales, requiriendo una compleja articulación con el Ministerio de Hacienda para conseguir y desembolsar esos fondos en tiempo récord sin desfasar las metas fiscales.



A la par del reto financiero, el nuevo titular de la cartera deberá estabilizar el modelo mixto público-privado garantizando la suficiencia de la UPC, pero aplicando auditorías trimestrales estrictas y topes a los gastos administrativos de las EPS.